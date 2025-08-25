El Barça, a punto de recibir el visto bueno para estrenar el Spotify Camp Nou contra el Valencia El Ayuntamiento debe certificar el visto bueno de la obra y se podría jugar en esta primera fase ante 27.000 espectadores

Juan Carlos Valldecabres Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 18:57

¿Dónde se jugará el Barça-Valencia del fin de semana del 13-14 de septiembre? Pues a día de hoy se desconoce no sólo ... el día en concreto y la hora sino también el escenario. Eso sí, conforme van pasando las fechas el panorama parece que se va despejando y aunque hace unos días parecía prácticamente imposible que se disputará en el Spotify Camp Nou, todavía sin hacer del todo, ahora la previsión es que dicha opción cobra más fuerza que todas las alternativas que se habían barajado. Eso sí, además de estrenar el escenario, el Valencia se encontraría con un gigantesco y renovado estadio pero prácticamente en silencio, ya que en esta fase, de poder jugarse allí finalmente, sólo entrarían 27.000 espectadores, una cifra pírrica teniendo en cuenta que el graderío en su totalidad tiene una capacidad de 105.000 espectadores.

RAC1 informaba ayer mismo que el club ya cuenta con el certificado final de obra de la fase 1A del estadio, por lo que se podría abrir parcialmente el estadio. Ahora bien, para cumplimentar el siguiente paso, los responsables técnicos del Ayuntamiento iban a visitar las obras este mismo martes para dar la confirmación oficial al respecto. Deben certificar que la tribuna y el Gol Sur están en condiciones. La situación para el club catalán no era nada fácil porque fueron cayéndose todas las posibilidades. Desde jugar en Mestalla alterando el calendario, cosa que descartó LaLiga, hasta recurrir al Johan Cruyff porque su capacidad es de solo 6.000 asientos. Montjuic tiene el viernes 12 un concierto. Sólo quedaba la vía de recurrir a Montilivi (Girona), ya que el Espanyol juega en casa. Al final parece que no hará falta.

