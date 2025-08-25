Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla para este martes: las horas prohibitivas para encender los electrodomésticos
Exterior en obras del Camp Nou. AFP

El Barça, a punto de recibir el visto bueno para estrenar el Spotify Camp Nou contra el Valencia

El Ayuntamiento debe certificar el visto bueno de la obra y se podría jugar en esta primera fase ante 27.000 espectadores

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:57

¿Dónde se jugará el Barça-Valencia del fin de semana del 13-14 de septiembre? Pues a día de hoy se desconoce no sólo ... el día en concreto y la hora sino también el escenario. Eso sí, conforme van pasando las fechas el panorama parece que se va despejando y aunque hace unos días parecía prácticamente imposible que se disputará en el Spotify Camp Nou, todavía sin hacer del todo, ahora la previsión es que dicha opción cobra más fuerza que todas las alternativas que se habían barajado. Eso sí, además de estrenar el escenario, el Valencia se encontraría con un gigantesco y renovado estadio pero prácticamente en silencio, ya que en esta fase, de poder jugarse allí finalmente, sólo entrarían 27.000 espectadores, una cifra pírrica teniendo en cuenta que el graderío en su totalidad tiene una capacidad de 105.000 espectadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Fallece de forma repentina José María Beneyto Jiménez de Laiglesia
  3. 3 La ley que permitirá que nuevos hogares con dos hijos pasen a ser familia numerosa espera en el Congreso
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Una mañana en la piscina La Hípica de Valencia: la mejor opción si buscas tranquilidad
  6. 6 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  9. 9 El corte de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
  10. 10 El superordenador dictamina qué tres equipos descenderán: así quedarían Valencia CF y Levante UD

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Barça, a punto de recibir el visto bueno para estrenar el Spotify Camp Nou contra el Valencia

El Barça, a punto de recibir el visto bueno para estrenar el Spotify Camp Nou contra el Valencia