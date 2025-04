La asignatura pendiente de ganar a un grande

Carlos Corberán ha caído de pie en el Valencia. En sus 100 días en el cargo, ha lavado la imagen del equipo, que se ... encontraba perdido en el fondo de la clasificación con Rubén Baraja, rumbo a un descenso que parecía ya casi inevitable. Desde el inicio de 2025 y coincidiendo con la llegada del técnico de Cheste, el equipo blanquinegro ha mejorado tanto que está firmando números de Champions League, siendo uno de los mejores cuatro equipos españoles en lo que va de año. Eso sí, pese a sacar al Valencia del descenso y dotarle de un margen de oxígeno de cuatro puntos sobre los puestos calientes, Corberán tiene todavía una asignatura pendiente: ganarle a un grande.

Ni Real Madrid, ni Barcelona ni Atlético de Madrid. El preparador valenciano no ha podido ni si quiera rascar un empate en sus cuatro enfrentamientos hasta ahora contra los principales candidatos al título de Liga. Cayó 1-2 en Mestalla ante los blancos, quizá el día que mejor imagen se mostró ante uno de los grandes. Después, las dos sonrojantes goleadas ante el Barça, el 7-1 de Liga y el 0-5 de Copa del Rey. Difícil olvidar también el 0-3 que se llevó de los del Cholo Simeone. Ahora, este sábado, en el Santiago Bernabéu, tiene la oportunidad de sacarse esa espinita consiguiendo además la primera victoria fuera de casa del curso.

Alineaciones probables Real Madrid CF: Fran González, Fran García, Rüdiger, Tchouaméni, Lucas, Valverde, Modric, Brahim, Rodrygo, Vinícius y Mbappé. Valencia CF: Mamardashvili, Vázquez, Diakhaby, Mosquera, Tárrega, Fran Pérez, Barrenechea, Pepelu, Guerra, Diego López y Sadiq.

No será fácil, lógicamente. Todo un Real Madrid, en plena pelea por el título, estará enfrente. Un estadio además en el que no se gana desde 2008, con aquel famoso 2-3 fruto del gol de Javier Arizmendi. «Somos conscientes de la exigencia cuando se juega ante el Real Madrid. Este Club no ha sido capaz de ganarle en el Bernabéu en 17 años y eso dice de la complejidad. Pero vamos siempre con la máximo ilusión y ambición. El futbolista lo transmite durante la semana. Pero para ellos, jugar contra el Valencia es jugar frente a un gran club. Son conscientes que somos capaces de competirles. Es una motivación y una oportunidad para seguir dando pasos para conseguir el objetivo», dijo el propio Corberán en la rueda de prensa previa al partidazo que se juega en Chamartín a partir de las 16:15 horas.

Para el partido, el técnico valencianista cuenta con las tres bajas conocidas por sanción de Luis Rioja, Dimitri Foulquier y José Luis Gayà, que vieron sus quintas tarjetas amarillas del curso y por tanto deben cumplir ciclo en el Bernabéu. Es por ello que se espera que haya cambios en el once inicial valencianista, con una mutación a un sistema de 5-3-2, con Mouctar Diakhaby, César Tárrega y Cristhian Mosquera en el trío de zagueros, flanqueados por Jesús Vázquez en el carril izquierdo, y la duda de si será el inédito Max Aarons o un reconvertido Fran Pérez el que actúe en el carril diestro. «Os he comentado ya de la importancia de la plantilla al completo. Esos momentos llegan y mañana —por hoy— puede ser ese momento. Fran Pérez es un jugador con una capacidad física muy alta, con mucho trabajo y lo considero un extremo. Lo veo más cómodo en la banda derecha, y también podría jugar de carril», dijo al respecto, sin dejar claro cuál de los dos será el titular. En el centro del campo, Enzo Barrenechea y Javi Guerra parecen fijos, con la duda de si apostará por algo más ofensivo con André Almeida, o algo más conservador con Pepelu. Arriba, Umar Sadiq y Diego López.

Carlo Ancelotti, al habla

También habló Carlo Ancelotti, que alabó el buen trabajo del Valencia. «El Valencia lo está haciendo muy bien y nos espera un partido delicado y difícil, pero estamos motivados y en la pelea. Sentimos que es un momento importante de la temporada. Estamos bien, con algunas dudas por el esfuerzo de la prórroga, pero animados y motivados», argumentó Carletto, que reconoció que podría dar descanso a Jude Bellingham ante el Valencia y elogió la aportación de Endrick y de Arda Güler en las últimas semanas: «Han demostrado que pueden ayudar al equipo en este momento muy importante».

Finalmente, el técnico italiano del Real Madrid habló de las dudas que hay en su portería por los problemas físicos de Thibaut Courtois y de Andriy Lunin, que podrían forzar el debut del canterano Fran González: «No hay preocupación. Courtois está mucho mejor y creemos que puede llegar al martes (refiriéndose al partido del Arsenal). Tenemos dudas con Lunin porque tiene una pequeña molestia. Va a probar en el entrenamiento y, si no está bien, tenemos total confianza en Fran. Su único problema es que es joven, pero les ha pasado a todos. Antes o después llega tu momento, si llega estaremos muy felices por él. Estamos convencidos de que va a tener un gran futuro como portero. Ninguna preocupación por nuestra parte».