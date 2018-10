Arturo y Pablo cumplen su sueño gracias a la Copa Ambos aficionados, de diez años, viajan de Alcañiz a Zaragoza para ver al Valencia LOURDES MARTÍ Martes, 30 octubre 2018, 21:05

«Yo voy», fueron las primeras palabras de Arturo Lázaro nada más saber que el Valencia iba a enfrentarse al Ebro en Copa. Este aficionado de Alcañiz de diez años, con elástica blanquinegra incluida acudió a la Romareda a ver a su equipo. «Antes era del Barça pero hace un año empecé a hacerme aficionado del Valencia», comenta. Su padre «autónomo» no ha tenido «más remedio» que perderse la tarde del trabajo para cumplir «el sueño» de su hijo.

Parejo es el futbolista favorito de Arturo. Aunque no pueda verlo en directo, disfruta igual del encuentro: «Me gusta porque es muy completo, además juego en el Alcañiz de centrocampista y me encantaría parecerme a él», dice Arturo. Además de su padre, Alfonso, asistió a ver al Valencia acompañado de su primo Pablo Grao, también de diez años y su tío Manuel. «Yo soy del Madrid pero también me gusta mucho el Valencia y sobre todo Parejo», asegura Pablo quien juega de lateral y ve en Gayà «un gran referente».

Estos cuatro no son los únicos aficionados del Valencia en la grada de la Rosaleda. En el estadio cedido por el Zaragoza para disputar los dieciseisavos de final de Copa del Rey, entre los miles de aficionados del Ebro se dejan ver algunas elásticas del conjunto blanquinegro. Tanto de la ciudad maña y alrededores como valencianistas que han acudido a respaldar al equipo.

El Valencia de Marcelino nunca viaja solo. De hecho el pasado sábado en Bilbao, alrededor de 300 aficionados del club de Mestalla acudieron a San Mamés donde el equipo sumó el octavo empate en Liga.