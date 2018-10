Una lesión obliga a descansar a Parejo Parejo cae ante Yeray. / EFE/JAVIER ZORRILLA Se aparca el debate sobre la insistente titularidad del capitán, que está muy lejos de la versión que ofreció la temporada pasada C. V. Martes, 30 octubre 2018, 00:49

valencia. Tregua para el intenso debate sobre si Parejo debe seguir como titular o no. Cuando más insistentes eran las dudas sobre el rendimiento del madrileño (que este año no está tan fino como el pasado), una lesión le obligará ahora a Marcelino a darle descanso forzado. Un encontronazo en el duelo de San Mamés el sábado pasado -el partido tuvo más choques que fútbol- ha dejado a Parejo fuera de combate. Sufre una rotura grado 2 en el oblicuo interno abdominal de su costado izquierdo, según el parte médico del club, que prefirió no especificar el tiempo que necesitará para su recuperación. No obstante y aunque habrá que ver el umbral de dolor del futbolista -casi nunca está lesionado- y la evolución que presente, algunos especialistas médicos cifran que puede estar de baja entre un par de semanas y un mes.

A Marcelino le corresponde ahora la tarea de designar el sustituto del capitán. Y tres son los candidatos para esa demarcación: Carlos Soler -la opción popular más deseada-, Coquelin -seguramente con más opciones para los partidos de fuera de casa apostando por el músculo junto a Kondogbia- y Wass -que se ha ido poco a poco apagando-.

En el Valencia-Celta de esta temporada, Parejo no pudo jugar porque tenía que cumplir sanción al ser expulsado con roja en Vila-real. Tampoco lo hizo de salida Kondogbia. Y Marcelino entonces sí que le dio el mando a Soler junto a Coquelin. A Wass, aquel día, le tocó trabajar por la banda. Parejo ha cometido este año dos penaltis un tanto absurdos y le está pasando factura también la falta de frescura y acierto a la hora de participar en el juego de ataque.