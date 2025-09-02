Aperribay: «No íbamos a aceptar una cesión de Sadiq al Valencia»

Marc Escribano Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, habló este martes durante el acto de presentación de Yangel Herrera y Carlos Soler sobre el cierre de mercado del conjunto txuriurdin, y uno de los temas por los que se le preguntó fue sobre el caso Umar Sadiq y su fallido traspaso al Valencia. «Los que no le hemos dejado salir cedido hemos sido nosotros. Es lo que hemos transmitido desde el primer día a sus agentes. No íbamos a aceptar una cesión al Valencia. Ha tenido muchas oportunidades de concretar traspasos y él sólo quería ir al Valencia, y nosotros, si miras su situación, estábamos dispuestos a que saliese», dijo.

«Si no salía bien una cesión, el año que viene nos íbamos a encontrar en la misma situación que ahora o peor. No estábamos dispuestos a aceptar eso. Posiblemente él no nos creyese con la contundencia que se lo decíamos. No vas a salir cedido al Valencia. Y eso ha pasado. A partir de ahí, la posibilidad de que saliera traspasado al Valencia fue durante el domingo a la tarde durante dos horas, y no veíamos claro. No satisfacía lo que la Real quería. Nos comunica Sadiq que estaba dispuesto a ir a otros clubs, pero ya era tarde. Yo, desde luego, estoy tranquilísimo y contentísimo de que esté aquí. Hay otros mercados y si no, hay otro en el mes de enero. Esperaremos tranquilamente a diciembre. No tenemos ninguna prisa», añadió Aperribay. Más claro, agua.