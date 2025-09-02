Beltrán: «Soy muy exigente, me gusta ganar» El nuevo delantero del Valencia aterriza en la ciudad con grandes expectativas: «Estoy contento de estar aquí porque es un equipo con mucha historia»

Juan Carlos Valldecabres Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 13:19 | Actualizado 13:29h.

Lucas Beltrán ya está en Valencia. El nuevo delantero de Carlos Corberán ha aterrizado pasado este mediodía en el aeropuerto de Manises en medio de cierta expectción mediática y ha tenido ya la oportunidad de fotografiarse y firmar sus primeros autógrafos como jugador blanquinegro. Beltrán ha sido el octavo fichaje del Valencia en este mercado veraniego y llega tras la opción fallida de Sadiq, que se derrumbó en la misma jornada del lunes. De hecho, en las escasas manifestaciones que ha realizado el argentino en la misma terminal del aeeropuerto, el exfutbolista de la Fiorentina -con contrato hasta 2028- ha admitido que el empujón definitivo se produjo el mismo día que se cerraba el mercado.

«Estoy contento de estar aquí porque el Valencia es un equipo con mucha historia», ha afirmado el jugador nada más aparecer por la terminal después de que se retrasara con motivo de las malestas que traía. «Veníamos hablando con Miguel (Corona) dede hacía dos semanas, pero la parte más fuerte se produjo ayer. Era difícil porque la Fiorentina tenía otras expectativas y quiero aprovechar para dar las gracias porque se portaron muy bien conmigo y con mi familia», añadía el atacante, que en apariencia física dista mucho del nigeriano Sadiq.

Lucas Beltrán sabe que el Valencia tiene un idilio especial con todo lo que tiene que ver con los futbolistas argentinos. No obstante, ha querido desmarcarse un poco al decir que cada uno «tiene su causa. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. Soy muy exigente, me gusta ganar».

Como todas las incorporaciones que han venido al Valencia desde que Corberán tomó los mandos, el jugador ha admitido que ha hablado con el técnico y que le transmitió a grandes trazos cuáles son sus expectavias. «Hablé con Corberán y me dijo un poco su forma de jugar, su idea de mantener el grupo y de estar tranquilos».