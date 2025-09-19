Antifraude entierra una denuncia sobre presuntas irregularidades en las licencias del Nou Mestalla

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha enterrado una denuncia que afectaba directamente al Nou ... Mestalla y que ponía en entredicho la actuación del Ayuntamiento de Valencia en la concesión de las famosas licencias de obras del futuro estadio. El 15 de enero de este año, hasta Antifraude llegó un escrito que apuntaba directamente a una «presunta existencia de conductas contrarias a los principios y normas administrativas, jurídicas y urbanísticas» y que señalaba en concreto «presuntas irregularidades y/o compatibilidad entre varios informes del letrado municipal del Ayuntamiento», en referencia a las licencias de obras del nuevo estadio y en contraposición a los informes realizados sobre la Modificación del Plan ATE.

La denuncia, de la que no consta su autor como es habitual en la manera de proceder de este organismo, ampliaba el foco en los diversos acuerdos entre el Valencia y terceros, y ponía también la alerta sobre la actuación del propio Peter Lim, al considerar que «el propietario y las administraciones valencianas presuntamente se han puesto de acuerdo para vaciar económicamente el Valencia».

Pues bien, Antifraude ha dictado su veredicto después de recabar durante estos últimos meses todo tipo de informes y documentación a las partes implicadas, tanto Ayuntamiento, Conselleria de Hacienda e incluso al propio Tribunal Superior de Justicia, con el fin de averiguar sobre todo si existen en estos momentos expedientes judicializados con el mismo objeto de la denuncia presentada.

Entre las confirmaciones que recoge Antifraude se verifica que no existe «ningún convenio suscrito entre el Valencia y el Ayuntamiento desde el año 2012», pero lo más importante que era uno de los objetos de la alerta presentada es que la Agencia descarta que haya conflicto alguno entre los informes remitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que hacían referencia a la fórmula que había que aplicar al Valencia por el tema de la garantías. «No es equiparable la edificación del nuevo estadio con la construcción del polideportivo municipal», ya que explica que la licencia opera sobre una parcela privada (la del campo) mientras que la del famoso polideportivo de Benicalap se hace sobre suelo público y la obra es asimismo de carácter público. Eso sí, hay que recordar que es el Valencia el que tiene que abonar los más de 11 millones de euros en los que estaba cifrado la construcción de dicho pabellón.

Admite Antifraude que parte de los hechos contenidos en la denuncia están siendo investigados por el TSJ (Libertad denunció al Contencioso tanto las licencias como las fichas urbanísticas) por lo que se centra de manera exclusiva en esas presuntas incompatibilidades entre los informes habilitados por el Ayuntamiento, uno que hacía referencia a las licencias y otro sobre esa modificación del Plan ATE. Habla curiosamente de que «una lectura rápida podría provocar confusión» sobre la obligatoriedad del Valencia de depositar una fianza por el valor total de las obras de construcción del Nou Mestalla para obtener la licencia mientras que en el otro informe municipal se habla solo «del ingreso completo de un polideportivo».

Constata Antifraude que «ambos informes no tratan la misma cuestión» y por lo tanto da luz verde a la actuación municipal «sin que se observe dejación de funciones, inactividad municipal ni indicios de que pudieran significar comportamientos corruptos o fraudulentos de la actuación por acción u omisión de la finalidad de protección del interés general».

Por último, se aparta de manera firme de esa sospecha lanzada sobre que el Valencia y las administraciones valencianas se habían puesto de acuerdo para «vaciar económicamente» el Valencia. Primero porque argumenta que «no podemos entrar a valorar las cuestiones relacionadas entre la mercantil Valencia y terceros que no pertenezcan a nuestro ámbito de competencia», y segundo porque ese punto es «coincidente» con las actuaciones que se están llevando a cabo en la sala de lo Contencioso-Administrativo, con esas denuncias presentadas en su dia por Libertad VCF.