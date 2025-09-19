Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista virtual del exterior del Nou Mestalla. VCF

Antifraude entierra una denuncia sobre presuntas irregularidades en las licencias del Nou Mestalla

Rechaza las supuestas incompatibilidades en los informes jurídicos del Ayuntamiento que afectaban a las garantías del estadio y el polideportivo| El otro foco apuntaba al «acuerdo entre Lim y las administraciones para vaciar económicamente el club», cuestión en la que no entra la Agencia por estar ya en el TSJ

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:17

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha enterrado una denuncia que afectaba directamente al Nou ... Mestalla y que ponía en entredicho la actuación del Ayuntamiento de Valencia en la concesión de las famosas licencias de obras del futuro estadio. El 15 de enero de este año, hasta Antifraude llegó un escrito que apuntaba directamente a una «presunta existencia de conductas contrarias a los principios y normas administrativas, jurídicas y urbanísticas» y que señalaba en concreto «presuntas irregularidades y/o compatibilidad entre varios informes del letrado municipal del Ayuntamiento», en referencia a las licencias de obras del nuevo estadio y en contraposición a los informes realizados sobre la Modificación del Plan ATE.

