La anécdota de De Paul en su primer partido con el Valencia: «A los 30 segundos de entrar me sacó roja»

Rodrigo De Paul es uno de los nombres destacados en el mercado de fichajes. Después de las incorporaciones de Ruggeri y Baena al Atlético de ... Madrid, el centrocampista argentino parece estar cerca de salir del conjunto colchonero rumbo al Inter Miami, donde lo espera su gran amigo Lionel Messi. Sobre el '10' argentino y muchos otros temas ha hablado De Paul en una entrevista concedida al canal de YouTube @simplementefutboltv. En ella repasa su carrera, desde su debut en Racing Club de Avellaneda hasta su torpe y accidentado inicio con el Valencia.

Internacional con la albiceleste, De Paul llegó a Mestalla en el verano de 2014, tras formarse como futbolista en su país natal. Firmó por cinco temporadas, aunque, por diversas circunstancias, su etapa como valencianista fue breve. «Llegué con tanta ilusión al club», recuerda el argentino. Sin embargo, su paso por la entidad no fue tan satisfactorio como esperaban ni él ni el propio club. Tras un primer curso en el que fue ganándose la confianza del entrenador, Nuno Espírito Santo, parecía que el futuro auguraba alegrías.

Pero la segunda temporada del centrocampista fue para el olvido. El Valencia vivió un año lleno de irregularidades en el banquillo. El técnico portugués fue destituido en noviembre por los malos resultados, y Gary Neville lo sustituyó. El inglés no duró mucho en la banda de Mestalla: cuatro meses después de su llegada, dejó el club y fue reemplazado por Paco Ayestarán. De Paul, sin protagonismo desde el inicio (solo jugó 4 de las primeras 13 jornadas) y sin llegar a convencer a Neville, dejó el Valencia en el mercado invernal rumbo al Udinese, en Italia.

El peor debut posible

Su primera temporada en el club no comenzó con buen pie. La jornada inaugural era frente al Sevilla, en el estadio Sánchez Pizjuán. El mediocentro comenzó el encuentro en el banquillo. En el minuto 44, Arturo Vidal adelantó a los locales, y nada más comenzar la segunda parte, De Paul se puso el peto de calentamiento y comenzó a realizar ejercicios en la banda, esperando su oportunidad. En el minuto 66, Nuno Espírito Santo llamó al argentino para hacer su debut con el Valencia. En su lugar salió Paco Alcácer. El objetivo era darle al equipo mayor vitalidad y calidad en el juego con la entrada del joven, pero todo se torció en apenas dos carreras, 62 segundos. En su primera intervención en el partido, De Paul fue expulsado: recibió la tarjeta roja más rápida de un debutante en la historia de LaLiga en ese momento. «Él me estaba agarrando y yo no le quise pegar», comenta el futbolista entre risas.

Tras ese desafortunado episodio, cuenta que un directivo del club intentó calmarlo: «Quédate tranquilo, vamos a apelar, es injusta.» Sin embargo, días después del encuentro se conoció la resolución de la sanción, que no fue la esperada: el argentino fue castigado con cuatro partidos de suspensión, lo que suponía un mes más sin poder jugar. El arranque de De Paul en el Valencia no fue el mejor, pero sin duda fue uno de los más curiosos.