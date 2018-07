Fútbol | Valencia CF Albelda recupera terreno electoral David Albelda aspira a presidir el fútbol valenciano. / damián torres La Junta incorpora al proceso a aspirantes afines al exfutbolista | En los próximos días se espera que Gomar dimita como gerente y dé el paso para dar a conocer su candidatura para presidir la Federación HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:54

La junta electoral a las elecciones de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana publicó ayer el edicto de subsanaciones de aquellos aspirantes a formar parte de la asamblea de 120 miembros que elegirán en otoño al nuevo presidente del fútbol valenciano. Tras corregirse los errores, se sumaron 22 nombres más al grupo de asambleístas provisionales.

Esta rectificación favorece al exfutbolista David Albelda, que vio como el lunes varios de sus apoyos eran tumbados por la junta electoral al detectar que las solicitudes no habían sido cumplimentadas según las normas previstas. Varios de los que se habían quedado fuera resolvieron ayer los problemas y se han integrado en ese grupo del que saldrán los 120 asambleístas, que serán elegidos el 19 de septiembre. Albelda y su equipo estuvo ayer desde las ocho de la mañana y hasta las dos de la tarde, hora en la que se cerraba el plazo, corrigiendo los errores de varias de las entidades cuyos representantes no habían pasado el corte. El cupo de las entidades deportivas es el más importante del conjunto de la votación, ya que aglutinan el 50% del total de los asambleístas. De esta manera, de los 120 puestos un total de 60 corresponden a los clubes de fútbol y fútbol sala, por lo que tener dominada esta parcela garantiza casi la victoria. El lunes pasaron el corte un total de 89 entidades deportivas, a las que hay que sumar las 22 de ayer, para un total de 111 clubes. Quien domine ese grupo tiene mucho ganado. Un detalle curioso es que el Pobla Llarga, localidad natal de David Albelda, no ha sido admitido finalmente. Hay otros aspirantes que tendrán que presentar un recurso para ver si finalmente pueden optar al proceso electoral. Estas decisiones se conocerán el 4 de septiembre.

Albelda es el único asambleísta -acude como entrenador de l'Amistat- que ha dicho públicamente que quiere optar a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Además, en el fútbol sala ha encontrado el apoyo de un histórico como Miki, que ha trabajado para encontrara apoyos que se puedan sumar a la candidatura del exjugador del Valencia.

El otro aspirante, aunque todavía no ha dado el paso de manera oficial aunque se espera que lo haga en las próximas horas, es el actual gerente de la Federación, Salvador Gomar. El cupo de los árbitros, que tiene 16 plazas en la asamblea, está con Gomar y es el único estamento que no celebrará elecciones debido a que no se han presentado más aspirantes que plazas hay. Aquí, el gerente de la Federación, que tendrá que dimitir de su cargo para optar al proceso electoral, tiene un trecho importante cubierto en su carrera electoral.

Albelda ha denunciado ante la junta electoral que desde la sede de la Federación se ha trabajado para Gomar y también ha estado en la conselleria fiscalizando el voto por correo, con el que no está conforme con el proceso realizado al considerar que no se están cumpliendo los plazos marcados por la normativa.

Ahora, en el mes de agosto, el proceso electoral entra en un proceso de pausa hasta que en septiembre se recupere para poder elegir al total de los 120 asambleístas que elegirán al nuevo presidente. En ese momento se verá quién es el que realmente cuenta con más fuerza de cara al proceso electoral que culminará en otoño.