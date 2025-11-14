Una agradable visita para la plantilla del Valencia El exvalencianista Enzo Barrenechea se personó en la Ciudad Deportiva de Paterna para saludar a sus antiguos compañeros

Eric Martín Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Las semanas marcadas por la disputa de los compromisos internacionales permiten salirse parcialmente de la rutina, bien mediante actividades alternativas o por unos días de descanso que los jugadores suelen agradecer. Precisamente, con motivo de uno de esos días libres, uno de los recientes exvalencianistas como es Enzo Barrenechea no ha querido desaprovechar la ocasión para regresar a Valencia y pisar las instalaciones de su antiguo club.

Al centrocampista argentino se le ha podido ver esta mañana en la Ciudad Deportiva del Valencia CF. Barrenechea se ha personado para presenciar el entrenamiento y poder saludar a sus compañeros de la pasada temporada, con los que en muchos casos conserva una buena relación.

El jugador que actualmente compite en las filas del Benfica no ha querido dejar la ocasión de acudir a la ciudad valenciana y reencontrarse con sus amigos, a los que saludó afectuosamente. Lo hizo después de que también siguiera de cerca los pasos de la selección de Argentina, que estuvo ejercitándose en el Martínez Valero de Elche.