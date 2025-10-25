Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agirrezabala, en un partido del Valencia.

Agirrezabala encaja el primer penalti de la temporada en contra del Valencia

La acción de Copete con Gerard, muy discutida| La llamada del VAR al árbitro cambia el criterio de éste

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:04

Casi a punto de llegarse al descanso es cuando ha llegado la polémica a Mestalla. Una acción de Copete sobre Gerard termina con un pisotón del defensa del Valencia hacia el capitán del Villarreal. El colegiado, Alberola Rojas, manda seguir porque la caída del delantero visitante es muy forzada. Lo que en un principio no iba a tener incidencia en el juego resulta que al final sí ha sido decisiva.

Al Valencia no le habían señalado hasta este sábado ningún penalti en contra en los nueve anteriores partidos de temporada. Pero cuando Alberola Rojas había mandado seguir el juego, la llamada del VAR ha cambiado de arriba a abajo la escena. El colegiado ha sido aconsejado para que revisara en el monitor la acción.

Arberola Rojas estudia la acción producida en el interior del área del Valencia y a los pocos instantes señala el fatídico penalti, con amarilla de regalo para un Copete que no se lo esperaba.

Contacto ha habido, desde luego. Compete pisa la bota de Gerard pero la caída de éste delata que el delantero lo ha tenido claro desde el primer momento para forzar la pena máxima. El encargado de lanzarlo ha sido también Gerard que ha engañado por completo a Agirrezabala. Primer gol en contra del Valencia en el derbi y primer penalti en contra de la temporada.

