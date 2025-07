Agirrezabala: «Estamos ante un año muy ilusionante»

Julen Agirrezabala (26-12-2000) ya piensa en blanquinegro. El guipuzcoano va a ser el portero del Valencia 2025-26 por una decisión de Carlos ... Corberán, situación que obliga a Dimitrievski a buscarse una salida. Agirrezaba se entrenó por primera vez este viernes en Paterna. Acompañado por Corona, saludó a sus nuevos compañeros –Dimitrievski incluido–, al entrenador y a los diferentes miembros de la primera plantilla. Aunque la nómina de porteros que tiene hoy en día el Valencia es amplia (están también Rivero, y los jóvenes Abril y Raúl Jiménez), el ex del Athletic viene para ser titular. Tiene el guipuzcoano un año por delante para convertir la cesión que se ha acordado en una opción de compra no obligatoria que oscila entre los diez y los doce millones de euros.

Pese a que el Athletic es un club con profundas raíces, con una larga tradición de porteros y con un San Mamés que impresiona, Agirrezabala no regatea palabras de elogio al que ya es su nuevo club y su nuevo escenario después de que este viernes se hiciera oficial el acuerdo. «He jugado dos veces como visitante. Es un ambiente único, un estadio histórico. En el momento en el que entras en el campo de Mestalla ya sabes que vas a vivir una experiencia única. Estoy, deseando de que llegue el día de poder hacerlo como local», afirmaba el futbolista.

Aunque no ha habido un pronunciamineto claro de nadie del Valencia sobre las aspiraciones que se marca el club de cara al próxima ejercicio, desde luego lo que se le ha transmitido a Agirrezabala viene a sumarse a las pinceladas que Gourlay ha dicho a los agentes de los internacionales sub-21 cuando se ha reunido con ellos. «Estamos ante un año muy ilusionante. El equipo acabó la temporada de una manera espectacular, con una segunda vuelta muy completa. La idea es darle continuidad a esa segunda vuelta. Con el equipo y los mimbres que hay, esta temporada se puede conseguir algo muy bonito», confiesa el guardameta, que viene a plantear cuáles son sus principales características: «Soy un portero que intenta transmitir seguridad, que intenta tener al equipo ordenado en todo momento y que intenta ayudar al equipo en todas las facetas».

«Estoy muy contento. Me habría gustado estar desde el primer día, pero estoy contento de estar aquí, de toda la confianza que me han transmitido, tanto el cuerpo técnico como el club y con muchas ganas de empezar junto a mis compañeros. Que un club histórico como el Valencia se interese por tu persona, por hacerse con tus servicios, difícilmente se le puede decir que no a esa propuesta. La confianza del entrenador, cuerpo técnico y de todo el esfuerzo que ha hecho el club para que esté aquí, son factores muy importantes», apuntaba. A Agirrezabala le ha pesado el hecho de que en el Athletic tuviera por delante a Unai Simón. Aún así sus números no han sido nada malos. «No tuve ninguna duda de que este era el lugar para seguir creciendo. Es un orgullo increíble poder vestir la camiseta del Valencia. Desde que te crías en el mundo del fútbol siempre es uno de los equipos que miras como histórico por todo lo que conlleva su historia. Poder ser uno más en esa lista de porteros vascos es muy gratificante», apuntaba.

Ya llevaba varios años en la primera plantilla del Athletic. Es un paso hacia delante en mi carrera como portero. Todavía soy joven, tengo margen de mejora y junto a los nuevos compañeros, cuerpo técnico y el club, espero seguir mejorando y aportar todo lo posible a la entidad«.