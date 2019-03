La afición revive el gol de Forment Forment y Javier Iranzo encienden la traca a las puertas de Mestalla. / manuel molines Más de cien valencianistas acuden al homenaje del tanto que dio la Liga de 1971 LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 29 marzo 2019, 00:48

Es el gol más celebrado de la historia del Valencia en Mestalla. Un testarazo de José Vicente Forment un 28 de marzo de 1971 dio al equipo blanquinegro una Liga. Contra pronóstico. Ayer, en la puerta del coliseo blanquinegro volvieron a sonar los ecos de aquella explosión de júbilo. Por segundo año consecutivo, el grupo de apasionados del Valencia que forman el colectivo Últimes Vesprades a Mestalla, hicieron sonar una traca en conmemoración de aquel tanto marcado a las 20:33 horas.

Javier Iranzo, hermano de Jorge, fallecido en 2016 y uno de los aficionados con más kilómetros acumulados por su Valencia, fue el encargado de encender la mecha. «En mi vida he tirado una traca, petardos, muchos», comentaba Javier con el mechero de su hermano Jorge en la mano. «El año que viene, no sé si será mejor, pero intentaremos hacerlo diferente. Estoy convencido de que algunos compañeros habrían venido, pero me sabía mal molestar...», afirmaba un emocionado Forment. A sus 71 años fue el protagonista de un acto de apenas cinco minutos que rememora un gol que será eterno para los valencianistas. El año pasado apenas se reunieron una decena de personas. Pero ayer se sumaron más de un centenar.

Llegó un autobús desde Almenara, de donde es Forment. Pero también seguidores de Moncada, como Jorge Verdeguer que llevó engañado a su padre Ángel de 86 años para darle una sorpresa. También asistió Santiago Núñez, de Valencia, con sus hijos Sara y Jaime, de once y diez años respectivamente. «Hemos venido porque quiero que conozcan la historia del club», comentaba. Ayer, hacía apenas diez días que la afición del Valencia mostró su músculo en la marcha cívica. Ese acto, junto al partido de leyendas y otros celebrados en estas fechas han generado entre algunos aficionados el interés por conocer un poco más la historia del club. «Estos días he estado más atenta a lo que me contaba mi abuelo de los futbolistas de su época, de Roberto Gil, Guillot y al verlos el otro día en Mestalla junto a mis ídolos, el Piojo o el Kily, me di cuenta de lo importante que es rendirles homenajes y acompañarlos en estas cosas», apuntaba Sonia, que tiene 28 años y es de Alfafar.

«Ojalá el año que viene nos reunamos con un título más gracias a las paradas de Jaume», dice Forment

Los seguidores conocieron un poco más a Forment gracias a recortes de prensa que otros aficionados habían llevado y posado junto a la puerta cero. Un pequeño museo itinerante. Justo antes de tirar la traca el cantante Cisco Fran cantó con su guitarra Sarrià 71, el tema dedicado a la Liga de Forment. Una música que todavía hizo más especial el acto trasladándoles a aquella temporada tanto a los que la vivieron como a los que no. Miquel Nadal, columnista de LAS PROVINCIAS, y uno de los impulsores de la cita, dio las gracias a los asistentes. El año que viene, más. «Ojalá con un título más (la Copa) gracias a las paradas de Jaume», dijo Forment.