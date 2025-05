El aciago regreso al once de Rafa Mir ocho meses después

Marc Escribano Valencia Sábado, 3 de mayo 2025, 21:11 Comenta Compartir

Sorprendió Carlos Corberán con su decisión de alinear dos delanteros en la punta del ataque, algo que llevaba el Valencia bastante tiempo sin hacer. Pero ... quizá lo que más llamó la atención no fue el hecho de jugar con dos arietes, si no que ninguno de ellos fuera Umar Sadiq. El rumor de que se le está dosificando porque hay una cláusula en su contrato de cesión que dice que el Valencia tiene que pagar más dinero a la Real Sociedad si disputa una cantidad específica —y desconocida— de minutos coge cada vez más fuerza. Quizá eso fue lo que provocó que la pareja de delanteros fuera la formada por Hugo Duro, que metió dos goles, y un Rafa Mir que volvió a figurar en un once inicial liguero del Valencia por primera vez en ocho meses.

Igual ni se acuerdan, porque ha llovido mucho, pero en las tres primeras jornadas de campeonato, cuando Rubén Baraja todavía dirigía al Valencia, Rafa Mir era uno de los fichajes estrella del verano y fue indiscutible. Barcelona, Celta y Athletic. Esos tres partidos vieron al murciano en el once inicial, siendo sustituido en todos ellos. Ya en la cuarta jornada, ante el Villarreal, empezó desde el banquillo. Y ya no hubo más. Una lesión muscular y los problemas con la justicia le mantuvieron alejado de la dinámica del equipo hasta diciembre. Tres meses de ausencia, volvió para un par de partidos, y tuvo una nueva dolencia física que le dejó sin participar en Liga hasta el mes de febrero. Con Carlos Corberán, eso sí, está teniendo protagonismo. Poco a poco, Rafa Mir se ha ido ganando un hueco, a base de buen trabajo en los entrenamientos y en los minutos que ha ido teniendo como revulsivo. De hecho, de sus botas se fabricó el gol del empate en La Cerámica, y suya fue la asistencia del tanto que dio la histórica victoria en el Santiago Bernabéu. Todo eso hizo que el técnico decidiese apostar por su regreso al once ocho meses después. No obstante, Rafa Mir no tuvo su mejor tarde en el partido disputado en Gran Canaria. Noticias relacionadas El Valencia consigue una victoria sufrida ante Las Palmas y mira a Europa El Valencia tiene un gran detalle con Kirian Rodríguez Rafa Mir vuelve al once inicial del Valencia y Barrenechea se queda fuera de la convocatoria Voro González: «Necesitamos seguir sumando para asegurar la permanencia» En esa doble punta de ataque junto a Hugo Duro, el murciano era el que aparecía más por el costado derecho, y ya en los primeros minutos tuvo un primer intento que, aunque el propio jugador sabía que había partido de posición antirreglamentaria, terminó finalizando con un disparo lejano que se marchó por arriba de la portería de Dinko Horkas. Poco después, Rafa Mir tuvo una segunda oportunidad, quizá más clara, y esta sí, sin estar en fuera de juego. Pero quizá le faltó esa compenetración con sus compañeros, puesto que Diego López avanzaba con la pelota, y al cruzarse con el murciano, este disparó de primeras cuando la jugada invitaba a que fuera el asturiano el que finalizara. El disparo de Rafa Mir, eso sí, se marchó también por encima de los palos. Ya en la segunda parte, nada más reanudarse el encuentro, Rafa Mir tuvo una ocasión en la que desde fuera del área, y viendo que el portero de Las Palmas estaba adelantado, intentó finalizar con un disparo raso cruzado, que provocó la estirada de Horkas. Finalmente, en el minuto 70, justo antes de ser cambiado, desaprovechó una ocasión con un disparo mordido que se marchó muy desviado.

