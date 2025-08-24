El 1x1 del Osasuna-Valencia: nueve suspensos del once titular y solo dos aprobados

El pronto gol de Budimir y la expulsión de Gayà condenaron al Valencia. Los de Corberán mejoraron en la segunda parte, pero no lo suficiente ... para rascar, al menos, un punto. Estas son las notas al detalle de cada uno de ellos:

Agirrezabala Portero MVP (6)

Fue lo único salvable del Valencia en el partido, es más, evitó que el desastre fuese mayor con varias grandes paradas de mérito para que los de Corberán tuviesen alguna opción de cara al final del encuentro. Por arriba estuvo seguro y solvente en todos los balones que tuvo que atajar.

Foulquier Lateral derecho Terrible (3)

Su partido fue terrible en todos los aspectos. Perdidas de balón constantes, fuera de posición en repetidas ocasiones y superado por Víctor Muñoz, que hizo lo quiso con él. Un coladero. En ataque no aportó absolutamente nada. Centros al limbo e incorporaciones sin sentido alguno.

Cesar Tárrega Central Irreconocible (3)

Irregular, fallón y muchas veces desubicado, algo impropio de Tárrega. En el gol de Osasuna se le adelanta Budimir, que remató a placer y conseguía batir a Agirrezabala. Se le notaba que en la salida del balón, la presión de los navarros era asfixiante y rifó el balón en varias ocasiones.

José Copete Central Superado (3)

Le está costando a Copete. Al igual que Tárrega, este estuvo batallando constantemente con Budimir, que les ganó la partida a ambos en el gol. El central de 25 años saltó para interceptar el centro, sin embargo, no llegó y no pudo evitar el tanto de Osasuna. Sustituido por Hugo Duro.

Gayà Lateral izquierdo Verdugo (0)

Uno de los peores partidos de Gayà con la camiseta del Valencia en los últimos años. Reculó demasiado en el primer gol, permitiendo a Rosier centrar a placer. Para culminar su terrible inicio, se terminó autoexpulsandose con un error grosero en defensa que condenó al Valencia.

Pepelu Mediocentro Abrumado (2)

No mejora Pepelu. En el primer partido se mostró superado, sin ser la escoba que necesita el Valencia en el pivote. Se encargó de acciones a balón parado ensayadas donde fue un auténtico despropósito. Defensivamente no cerró las internadas por dentro y sufrió con Budimir.

Javi Guerra Mediocentro Desconocido (4)

No fue el Javi Guerra de siempre. El canterano hundido en ese pivote junto a Pepelu no consiguió frenar las embestidas de Osasuna, viéndose en apuros en varias ocasiones. En ataque, totalmente desaparecido y con muchas perdidas sin poder hacer llegar el balón a los delanteros.

Diego López Extremo izquierdo Insistente (5)

Lo único destacable fue un pase de la muerte para Danjuma, que terminó desaprovechando la oportunidad. Su partido fue un quiero y no puedo, porque intentó encarar en los pocos balones que le llegaron, sin embargo, su ímpetu no tuvo premio y el Valencia terminó perdiendo.

Luis Rioja Extremo derecho Desconectado (3)

Totalmente desaparecido. Nada de Luis Rioja en los 67 minutos que pudo estar en el partido. No estuvo para Foulquier en las ayudas defensivas y este lo terminó notando. Las pocas veces que intervino no se arriesgó en absoluto y optó por pase sencillo a sus compañeros.

Dani Raba Delantero Ausente (4)

El damnificado por la expulsión de Gayà. Corberán tuvo que reestructurar el sistema y fue sustituido en el minuto 26 de partido. Terminó cabreado y con cara de pocos amigos. Sin embargo, no intervino prácticamente nada y los pocos balones que tocó los perdió, sin ser el del primer partido.

Danjuma Delantero Fallón (4)

Primera titularidad que no aprovechó Danjuma. Lo intentó, pero por su cuenta y en dos o tres veces que tuvo el balón y encaró, lo terminó perdiendo. Falló una ocasión clara de gol a pase de Diego López, que hubiese sido el empate. Le anularon un gol por estar en fuera de juego.

Jesús Vázquez Lateral izquierdo Desacertado (4)

Entró para cubrir la posición de Gayà tras la expulsión y estuvo correcto en defensa, pero muy desacertado en ataque donde envió varios balones a la grada.

Ugrinic Centrocampista Sin más (5)

Casi nada pudo aportar el suizo, que sigue cogiendo ritmo y adaptándose a lo que le pide Corberán. El equipo pudo subir más al ataque.

Diakhaby Central Correcto (5)

Primeros minutos para Diakhaby, que entró en la recta final de partido para seguir cogiendo sensaciones. Correcto y sin errores.

Baptiste Santamaría Centrocampista Decente (5)

El cambio natural de Pepelu. Mejoró al de Denia estando mejor posicionado defensivamente y cortando algunos balones y contras del rival.

Hugo Duro Delantero Irrelevante (4)

Entró en los últimos veinte minutos del partido y poco pudo hacer. No se entendió con Danjuma y tampoco le llegaron ocasiones claras de gol.

Carlos Corberán Entrenador Desquiciado (3)

Terminó desquiciado. Lici le planteó un partido muy diferente y le sorprendió. La expulsión lo cambió todo y no supo como reaccionar.