Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
Agirrezabala, durante una acción del partido ante Osasuna. EFE

El 1x1 del Osasuna-Valencia: nueve suspensos del once titular y solo dos aprobados

Gayá se lleva la nota más baja con un 0 tras dejar a su equipo con diez por un error grotesco en defensa

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:15

El pronto gol de Budimir y la expulsión de Gayà condenaron al Valencia. Los de Corberán mejoraron en la segunda parte, pero no lo suficiente ... para rascar, al menos, un punto. Estas son las notas al detalle de cada uno de ellos:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  3. 3 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  6. 6 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  7. 7 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  8. 8 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  9. 9 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  10. 10 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El 1x1 del Osasuna-Valencia: nueve suspensos del once titular y solo dos aprobados

El 1x1 del Osasuna-Valencia: nueve suspensos del once titular y solo dos aprobados