Paquita mira la foto de bodas, con su esposo Vicente, en su hogar de Albal. José Luis Bort

Vicente, Paquita no te olvida: la esquela que se publica cada 13 de septiembre, 24 años después

Viuda desde el año 2001, una vecina de Albal mantiene viva la fidelidad a su fallecido esposo, cuya memoria honra con el mismo mensaje año tras año: «Me queda el bello recuerdo y todo tu amor»

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:34

Paquita Llopis tiene 76 años, está jubilada y vive en Albal. Es viuda desde hace 24, cuando falleció su marido, Vicente . Se conocieron por casualidad, ... cuando él acudía a casa de la tía de ella, dedicada a la tarea de doblar papeles en casa para diferentes negocios de artes gráficas, como el que Vicente dirigía. Ella, del Cabanyal; él, del barrio de Jesús. Boda en el barrio de la Fuensanta, donde Paquita vivía por entonces, y una vida de esfuerzo y sacrificio para sacar adelante su empresa, radicada primero en Valencia y luego en Albal. Vivieron tanto en la capital como en esta finca de la calle Acequia de Favara donde ella reside ahora, sola desde que perdió a Vicente. Vidas como tantas otras, vidas en las que tan fácil parece reconocerse. Vidas presididas por un atributo sin embargo formidable: un encendido y profundo amor que todavía pervive. Lo prueban las palabras emocionadas con que ella recuerda aquel lejano tiempo de idilio y sus 30 años de matrimonio. Y lo corrobora la costumbre que Paquita adoptó en el año 2001, cuando un grave contratiempo en la frágil salud de su esposo («Él ya sabía que estaba mal pero no me lo decía para no preocuparme», dice) acabó con todas esas décadas de hondo enamoramiento y dichosa armonía: desde entonces publica una esquela en este periódico para obtener una doble satisfacción. Por un lado, porque aspira a que el nombre de su idolatrado esposo no se olvide. Por otro, porque de esta sencilla manera también perpetúa en cierto modo el romance que les unió en vida.

