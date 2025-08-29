Valencia desplegará en septiembre carpas informativas para formar sobre emergencias La Torre, Horno de Alcedo, Pinedo, el Perellonet y Castellar-L'Oliveral, serán los primeros en recibir las charlas del uno al cinco de septiembre respectivamente para aprender sobre la prevención ante la gota fría y la dana

Rosana Ferrando Valencia Viernes, 29 de agosto 2025, 13:00

El Ayuntamiento de Valencia implantará el próximo septiembre unas carpas formativas sobre situaciones de emergencia. La iniciativa pertenece al Plan Valencia + Segura y llegará a 25 barrios y a todas las pedanías de la ciudad. El objetivo fundamental es enseñar a la ciudadanía las medidas de autoprotección para responder en casos de peligro. Durante los dos primeros meses, septiembre y octubre, se impartirá en cerca de 50 centros educativos y más de 60 entidades sociales.

La Torre será la primera en recibir estas carpas informativas en la plaza de la Iglesia el próximo lunes uno de septiembre. Le seguirá al día siguiente Horno de Alcedo, en la plaza del Río Segura. Pinedo, en la plaza del Pueblo el día tres de septiembre. Y el Perellonet y Castellar-L'Oliveral, lo harán en cuatro y el cinco respectivamente.

María José Ferrer San Segundo, concejala de Hacienda y Alcaldesa en funciones ha explicado que las charlas abordarán todas las alertas meteorológicas y cómo actuar en cada una de ellas. No obstante, por el período en el que se van a impartir, el final del verano, y ante la llegada de fenómenos como la gota fría o las danas, el ejercicio se centrará en los protocolos a seguir en caso de intensas lluvias.

Las explicaciones se compondrán de formaciones prácticas para entender qué hay que hacer antes, durante y después de cada emergencia. También se difundirá el contenido básico del kit emergencia familiar y se desarrollarán talleres personalizados según el perfil del público: personas mayores, con diversidad funcional, vulnerables, entre otros.

El plan cuenta con 300 formadores que han recibido clases a lo largo de junio y julio con profesionales de las universidades, policías y personal de la Universitat Popular. El Ayuntamiento impulsó la redacción de esta estrategia y ha sido la Universitat de València quien la ha llevado a cabo a través de la Cátedra de Modelo Económico y Sostenible de Valencia y su Entorno (Mesval).

La primera etapa, contempla la instalación de las carpas en mercados y plazas públicas donde se informará del plan, las fechas, horas y lugares donde se llevarán a cabo las sesiones de formación en cada pedanía la siguiente semana. Las inscripciones se realizarán a través de la web. La segunda fase serán las propias clases específicas para centros educativos, asociaciones vecinales, centros de mayores, etcétera.