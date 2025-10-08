Trabajadores del tranvía denuncian retrasos en los trenes desde los cambios del pasado fin de semana

El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) ha denunciado este miércoles que los tranvías en Valencia sufren retrasos desde esta semana por causas ajenas al personal trabajador. ... Desde el SIF indican que esta prestación del servicio irregular coincide con el cambio de los enclavamientos en el sistema que se produjo este fin de semana pasado y que provocó que la red de tranvía no estuviera operativa durante todo el sábado 4 de octubre. El sindicato ha indicado que esta situación ha provocado que los operadores y trabajadores de la red «realicen jornadas más largas de las habituales» y estudiará posibles acciones legales contra Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

FGV anunciaba la primera semana de octubre que durante la jornada del sábado 4 la red de tranvías de Metrovalencia dejaría de prestar servicio, pues se iban a producir trabajos previstos como parte de la renovación de los sistemas de señalización y comunicaciones de las líneas L4, L6 y L8. Entre otras tareas, se debía realizar una renovación de los enclavamientos. Tras estos trabajos, el domingo se recuperó el servicio de estos trenes, pero no la normalidad. Y es que desde entonces estas líneas han sufrido sendos retrasos a lo largo de la semana.

«Desde la implantación de los nuevos enclavamientos en las Líneas 4, 6 y 8 del tranvía, el pasado lunes 6 de octubre, se están registrando retrasos generalizados en el servicio, que han provocado importantes aglomeraciones tanto en el interior de las unidades como en las paradas», denuncian desde el SIF. «Además, se han producido prolongaciones de jornada entre parte del personal operativo», añadían.

De hecho, desde el SIF han calificado la situación como de «previsible»: «tanto por la falta de formación previa del personal involucrado como por la correcta verificación de que los nuevos enclavamientos funcionaban correctamente. El sindicato recuerda que había solicitado de forma reiterada dicha formación a través de los Comités de Seguridad en la Circulación y de Seguridad y Salud». De hecho, desde el SIF aseguran que parte del personal colaboró voluntariamente en la formación de compañeros fuera de su jornada laboral con el objetivo de mitigar los efectos de la puesta en marcha.

El sindicato ha anunciado que estudiará posibles acciones legales por lo ocurrido, al considerar que «la planificación y ejecución del proceso no se ajustaron a las garantías necesarias para el correcto desarrollo del servicio. Esta situación solo ha hecho más que acrecentar el caótico estado de la línea, derivado de la falta de inversiones que mantienen la vía y las instalaciones en condiciones lamentables. Ello provoca constantes limitaciones de velocidad y fallos en los sistemas, que penalizan directamente al viajero con retrasos añadidos y un servicio deteriorado», terminaban.