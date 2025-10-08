Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Usuarios esperan la llegada del tranvía, en Valencia. Iván Arlandis

Trabajadores del tranvía denuncian retrasos en los trenes desde los cambios del pasado fin de semana

El Sindicato asegura que los trabajos no se realizaron sin «la planificación y ejecución del proceso para garantizar el correcto desarrollo del servicio»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:25

Comenta

El Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) ha denunciado este miércoles que los tranvías en Valencia sufren retrasos desde esta semana por causas ajenas al personal trabajador. ... Desde el SIF indican que esta prestación del servicio irregular coincide con el cambio de los enclavamientos en el sistema que se produjo este fin de semana pasado y que provocó que la red de tranvía no estuviera operativa durante todo el sábado 4 de octubre. El sindicato ha indicado que esta situación ha provocado que los operadores y trabajadores de la red «realicen jornadas más largas de las habituales» y estudiará posibles acciones legales contra Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

