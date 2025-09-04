Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista del Roig Arena. José Luis Bort

De Roma a Valencia: por qué se llama Arena al Arena

Adiós al pabellón de toda la vida: la denominación nacida en el antiguo Foro romano ha hecho fortuna para distinguir a los recintos capaces de albergar macroespectáculos y con mayor disponibilidad de asientos

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:33

Arena es voz polisémica. Según el Diccionario de la Real Academia, su uso se acepta hasta para designar cinco acepciones diferentes. Es por supuesto el « ... conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo». También acepta la docta casa su uso para describir esa clase de «mineral reducido por la naturaleza o el arte a partes muy pequeñas», de donde nace la versión aplicada a la salud corporal: se llama también arena a las «piedras o concreciones pequeñas que se encuentran en la vejiga», descuidando sin embargo que también se localizan a veces en el riñón o en la vesícula. Otra definición nos acerca al objetivo de estas líneas: por qué se llama Arena (así, con mayúsculas) a los recintos deportivos, capaces de admitir otros espectáculos, como el flamante Roig Arena que se dispone a estrenar Valencia. Aclara la RAE que se denomina también arena al ruedo de la plaza de toros (y propone como sinónimos ruedo, albero, redondel, coso o plaza), una expresión nacida del significado que ayuda a nuestras pesquisas: arena es «en un circo, anfiteatro o recinto similar, lugar del combate, lucha o espectáculo».

