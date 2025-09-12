Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Camilo dando un concierto en una de sus giras EFE

El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos

El recinto roza el cartel de 'no hay entradas' con la llegada del cantante colombiano tras su gran inauguración

Erika Manso Casillas

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:09

El Roig Arena de Valencia ya tiene todo a punto, ya está listo de nuevo. Este viernes a las 21:30 h, miles de ... personas tienen reservado un plan fantástico con el cantautor de Medellín, que llega a Valencia con su gira 'Lugar Feliz Tour'. Camilo ha sido el elegido para estrenar por segunda vez el nuevo espacio tras el concierto homenaje a Nino Bravo, con el que se inauguró oficialmente hace apenas unos días.

