La Real Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat proponen que el Centenar de la Ploma custodie la entrada de la Senyera a la Catedral

B. G. Valencia Lunes, 6 de octubre 2025, 19:02

La Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y Lo Rat Penat han solicitado al Ayuntamiento de Valencia que se contemple la intervención del Centenar de la Ploma para custodiar la Real Senyera durante la celebración religiosa del Te Deum.

La propuesta, que ambas instituciones han dado a conocer en un comunicado, se realiza tras la decisión del concejal socialista Borja Sanjuán, designado como portador de la Real Senyera en los actos del 9 de Octubre, de no querer introducirla en la Catedral de Valencia.

Recuerdan que el Centenar de la Ploma ha sido históricamente el custodio de la Real Senyera. La Milicia de caballeros fue instituida de manera permanente por el rey Pedro II el Ceremonioso, estaba compuesta originariamente por cien ballesters encargados de proteger a la Real Senyera en la batalla, y «desde entonces ha representado la lealtad y defensa de los valores, los símbolos, el autogobierno, la libertad y la identidad del Reino de Valencia. En la actualidad, mantiene viva esa misión cívica de respeto y exaltación de la Real Senyera y de la tradición valenciana», aseguran.

Apuntan que, entre los fines que definen al Centenar de la Ploma se encuentran contribuir al esplendor de los actos en honor a la Senyera, defender la integridad histórica, cultural, lingüística y artística del Reino de Valencia, y divulgar y poner en valor nuestra historia, nuestra lengua, nuestros símbolos y nuestro patrimonio cultural.

«Entendemos que la recuperación de la participación del Centenar de la Ploma en la procesión cívica de Sant Donís, tal y como se producía durante la época foral, desempeñando esa función de custodia y respeto a la Real Senyera en el solemne Te Deum, garantiza que el emblema más sagrado del tratamiento festividad del 9 de Octubre», concluyen.