Costas traza la línea que marca el deslinde en El Saler y confirma su afectación al Casal d'Esplai

El día que se cumple un año desde que la barrancada arrasó media provincia de Valencia. Este jueves ha sido el día que la Dirección ... General de Costas del Estado español ha citado a Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y otros agentes interesados para delimitar 'in situ' la línea de deslinde en la zona de las playas de El Saler. Una línea trazada de manera unilateral desde el Gobierno de España y que afecta a infraestructuras de propiedad local como el Casal d'Esplai. La reunión debía celebrarse el 26 de junio de este año pero desde Costas se aplazó por «razones organizativas». Finalmente, ha sido el día que se conmemora la tragedia de la dana cuando se ha hecho efectivo el llamado apeo que marca los límites en el deslinde.

Desde la Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas han denunciado que desde el ente estatal se les complicó «todo lo posible» su participación en el acto. Al tener lugar la reunión en el Casal d'Esplai, Costas afirmó que abrirían las cadenas de paso desde las 9.45 hasta las 10.45 horas aproximadamente. Sin embargo, desde las asociaciones vecinales (también participaba la Asociación de Vecinos de la Devesa de El Saler) han denunciado que no retiraron la cadena de acceso. «Esto nos obligó a tener que recorrer 1,5 kilómetros a pie hasta la reunión, y llegamos 35 minutos tarde» aseguraban desde la asociación de afectados.

Cuando llegaron los vecinos, la reunión ya había empezado. «Pedimos explicaciones a los miembros de Costas y dijeron que era competencia del Ayuntamiento de Valencia abrir las barreras», han explicado los vecinos. Sin embargo, Costas sí pudo pasar con coches. Además desde la asociación de afectados han indicado que uno de los cuatro miembros de Costas no se quiso identificar. «Una vez iba a terminar la reunión, dijeron que acudiríamos a los puntos del deslinde para verlos 'in situ', y pedimos que nos esperaran en cada zona», aseguraban desde la asociación, que han añadido, «ni se ofrecieron a llevarnos, y cuando llegamos a los sitios ya no estaban».

Ampliar Los vecinos fotografiaron la cadena sin retirar a la hora a la que debían permitirles el paso. Asociación Perjudicados por la Ley de Costas

Por todo ello, desde la Asociación Europea de perjudicados por la Ley de Costas han asegurado que impugnarán el acto, «pues Costas intentó y consiguió obstaculizar nuestra presencia en todo momento». Además, desde la asociación han añadido: «La reunión de junio la aplazaron por problemas organizativos y resulta que ponen la nueva fecha el día de luto nacional conmemorando los fallecidos por la dana».

Cabe recordar que la Dirección General de Costas elaboró un nuevo informe preliminar con la nueva delimitación, que se ha explicado este miércoles 29 de octubre a agentes autonómicos y locales, así como vecinos. Según fuentes que han asistido a la reunión, el actual deslinde profundiza en el litoral unos 300 metros hacia el interior, apropiándose del Casal d'Esplai y hasta medio kilómetro «tierra adentro» quedándose con el Estany de Pujol. «Todo ello a lo largo de unos 4,6 kilómetros de longitud», explican las fuentes, que añaden, «pasan a ser confiscados por el Estado casi 1,5 millones de metros cuadrados (m2). Unas cifras que, según algunos agentes, »no se comunicaron durante la visita de la Delegada del Gobierno la semana pasada«. Una información que ya adelantó este diario y ahora lo confirma con el trazo marcado por Costas.

Además del Casal d'Esplai, la delimitación provisional propuesta por el Gobierno afecta en ciertos tramos a las dunas de las playas de El Saler. La propuesta estatal diferencia entre dunas exteriores (las más cercanas a la costa) y dunas interiores (las más próximas al entorno de la laguna de la Albufera). La línea marcada por el Gobierno incluiría las dunas exteriores dentro de la marca de deslinde. Del mismo modo, el Estany de Pujol también estaría rodeado por la línea que marca el Estado, incluyéndose la laguna artificial dentro de la marca de deslinde.

El Estado asegura que se incluyen estos espacios su propuesta porque destaca la presencia de acumulaciones de materiales sueltos debidos a la acción del mar y del viento marino sobre dichos tramos y que están constituidos por depósitos de arenas con características de playa y dunas cuya cobertura arbustiva o arbórea no llega a alcanzar el 75% de su superficie. En definitiva, Costas considera que estos tramos forman parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).