Dunas de las playas de El Saler. JL Bort

Costas traza la línea que marca el deslinde en El Saler y confirma su afectación al Casal d'Esplai

El organismo nacional convocó este 29 de octubre a los agentes interesados en el apeo provisional y complicó la entrada a las asociaciones vecinales: «parecía que huían de nosotros»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:58

El día que se cumple un año desde que la barrancada arrasó media provincia de Valencia. Este jueves ha sido el día que la Dirección ... General de Costas del Estado español ha citado a Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y otros agentes interesados para delimitar 'in situ' la línea de deslinde en la zona de las playas de El Saler. Una línea trazada de manera unilateral desde el Gobierno de España y que afecta a infraestructuras de propiedad local como el Casal d'Esplai. La reunión debía celebrarse el 26 de junio de este año pero desde Costas se aplazó por «razones organizativas». Finalmente, ha sido el día que se conmemora la tragedia de la dana cuando se ha hecho efectivo el llamado apeo que marca los límites en el deslinde.

