Programa completo de las fiestas mayores de Sueca 2025 Los actos comenzarán el 29 de agosto y finalizarán el 8 de septiembre

Laura Carrasco Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:39 Comenta Compartir

Las fiestas patronales estarán dedicadas a la Mare de Déu de Sales, patrona de Sueca y al Santíssim Crist de l'Hospitalet. El programa de actos contará con las actuaciones de las orquestas Matrix, La Tribu, La Bèstia y La Pato. También hay programadas diversas actuaciones musicales, conciertos de las Sociedades Musicales y actividades para los más pequeños.

En el programa de actos destaca el retorno del festival de música en valenciano Espiga Rock que, el 30 de agosto contarña con un cartel en el que figurarám destacadas formaciones como La Fúmiga, Auxili, Esther, Els Amics de les Arts y Colomet.

Programa completo de las fiestas mayores

Viernes, 29 de agosto: Paella gigante nocturna, Nit de Pentagrama Musical y actuaciones de las orquestas Matrix.

Sábado, 30 de agosto:

Fiesta Infantil del agua.

Musical 'Un viaje por la música'

Festival de música en valenciano Espiga Rock (La Fúmiga, Auxili, Esther, Els Amics de les Arts y Colomet) y por la mañana su versión infantil, el Espigueta, con la actuación del grupo Ramonets.

Domingo, 31 de agosto: Actos en honor al Santíssim Crist de l'Hospitalet.

Martes, 2 de septiembre: Concierto de la Societat Ateneu Musical de Sueca.

Miércoles, 3 de septiembre: Día del color.

Jueves, 4 de septiembre:

Concierto de la Societat Unió Musical de Sueca.

Festa Jove o 'retreta'

Viernes, 5 de septiembre: La Nit Suecana.

Sábado, 6 de septiembre: La tarde medieval infantil.

Domingo, 7 de septiembre: La Ronda a la Virgen. 'Legends, el musical'.

Lunes, 8 de septiembre: Actos a la Virgen de Sales.