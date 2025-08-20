Así están las playas de Valencia, Tavernes, Gandía y Guardamar hoy miércoles, 20 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:25 | Actualizado 10:13h.

La bajada de temperaturas desde este martes en la Comunitat Valenciana ha generado un ambiente más agradable para disfrutar de la playa. No obstante, se recomienda protegerse del sol y del calor de forma especial en las horas centrales del día.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord