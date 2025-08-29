Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
Playa de Port Saplaya, en Alboraya.. Iván Arlandis

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 29 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:00

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado este viernes por finalizadas las alertas por lluvias y tormentas que había decretado en las provincias de Valencia y Castellón.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

