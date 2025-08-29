Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 29 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla
Consulta el estado de las costas valencianas en directo
Valencia
Viernes, 29 de agosto 2025, 11:00
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha dado este viernes por finalizadas las alertas por lluvias y tormentas que había decretado en las provincias de Valencia y Castellón.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.
Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.
