Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 22 de agosto: bandera roja en Arbre del Gos
Consulta el estado de las costas valencianas en directo
Valencia
Viernes, 22 de agosto 2025, 11:54
Las temperaturas han bajado de forma significativa en esta penúltima semana de agosto. Además han llegado las lluvias a varios puntos de la Comunitat Valenciana.
Este viernes hay bandera roja en la playa Arbre del Gos y amarilla en otras como el Perellonet o Pinedo.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.
Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.
