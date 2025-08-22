Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 22 de agosto: bandera roja en Arbre del Gos Consulta el estado de las costas valencianas en directo

Las temperaturas han bajado de forma significativa en esta penúltima semana de agosto. Además han llegado las lluvias a varios puntos de la Comunitat Valenciana.

Este viernes hay bandera roja en la playa Arbre del Gos y amarilla en otras como el Perellonet o Pinedo.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord