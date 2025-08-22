Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios
Port Saplaya en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 22 de agosto: bandera roja en Arbre del Gos

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:54

Las temperaturas han bajado de forma significativa en esta penúltima semana de agosto. Además han llegado las lluvias a varios puntos de la Comunitat Valenciana.

Este viernes hay bandera roja en la playa Arbre del Gos y amarilla en otras como el Perellonet o Pinedo.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
  2. 2 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre
  5. 5 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
  6. 6 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
  7. 7

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  8. 8

    Noches eternas en Malilla: «Estoy despierta a las 3AM por el ruido de las obras»
  9. 9 Un conductor causa la muerte de un motorista al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua en Almàssera
  10. 10 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 22 de agosto: bandera roja en Arbre del Gos

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy viernes, 22 de agosto: bandera roja en Arbre del Gos