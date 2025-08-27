Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Playa de Port Saplaya. J. L. BORT

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy miércoles, 27 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:31

El giro del tiempo en los últimos días con la llegada de lluvias a la Comunitat Valenciana anuncia el fin del verano. En este miércoles se esperan tormentas en Castellón, mientras que en el resto del territorio habrá intervalos de nubes o cielo nuboso.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

