Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy martes, 19 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla Consulta el estado de las costas valencianas en directo

La ola de calor que ha sufrido la Comunitat Valenciana durante el puente de agosto da paso a una bajada de las temperaturas a partir de este martes.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

La autonomía ha vivido entre este lunes y martes de nuevo una noche tórrida, con unas temperaturas y una humedad muy alta y registros de mínimas de hasta 27,7º en Benidorm, 27,2º en Alicante, 26,9º en Novelda y 26,7º en el aeropuerto de Alicante-Elche.

Completan el ranking Miramar con 26,5º, Rojales con 26,1º, Pego con 26,0º, el aeropuerto de València con 25,5º, Orihuela con 25,3º, Sagunt y València con 25,3º, Xàbia con 25,1º y Elche con 24,8º, según los datos difundidos este martes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el organismo estatal, provisionalmente ha sido la segunda noche más cálida registrada en el observatorio de Alicante (Ciudad Jardín), al haber igualado los 27,2º del 2 de agosto de 2017 y sólo por detrás del 13 de agosto de 2022 (28,6º).

Por su parte, la ciudad de Valencia suma un total de 83 noches con las mínimas mayores o iguales a 25º en la década de los 2020, frente a las 40 de la de 2010, las 21 de la de 2000 o las 12 de la de 1990.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

