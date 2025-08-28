Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un fallecido en una explosión en la pirotecnia Ferrández en Redován
Playa de las Arenas. EFE/ Ana Escobar

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy jueves, 28 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:28

Las lluvias y el calor han acompañado a vecinos y turistas de la Comunitat Valenciana en los últimos días. Durante la jornada de este jueves se esperan también chubascos en distintos puntos de las tres provincias.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

