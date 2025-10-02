Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalación de la boya en la Albufera. GVA

Medio Ambiente instala una boya en la Albufera para vigilar calidad del agua

El dispositivo, en periodo de pruebas, ofrece datos en tiempo real y ha servido para medir la afección del temporal al parque natural

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:25

El temporal vivido esta semana en la Comunitat ha tenido un impacto especial en la Albufera. Y es que, durante la tarde y noche ... del lunes la tormenta se mantuvo estática sobre Valencia ciudad o El Perelló dejando más de 210 litros por metro cuadrado en la pedanía de Sueca. Algunos de los agentes que viven de la Albufera temieron por los efectos sobre el paraje. Sin embargo, la conselleria de Medio Ambiente mantuvo la tranquilidad, pues podía medir en tiempo real el estado de la laguna gracias a un dispositivo de la nueva Red Ramsar de la Generalitat para el seguimiento del paraje.

