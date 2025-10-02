Medio Ambiente instala una boya en la Albufera para vigilar calidad del agua

El temporal vivido esta semana en la Comunitat ha tenido un impacto especial en la Albufera. Y es que, durante la tarde y noche ... del lunes la tormenta se mantuvo estática sobre Valencia ciudad o El Perelló dejando más de 210 litros por metro cuadrado en la pedanía de Sueca. Algunos de los agentes que viven de la Albufera temieron por los efectos sobre el paraje. Sin embargo, la conselleria de Medio Ambiente mantuvo la tranquilidad, pues podía medir en tiempo real el estado de la laguna gracias a un dispositivo de la nueva Red Ramsar de la Generalitat para el seguimiento del paraje.

Y es que la cartera que dirige Vicente Martínez Mus instaló en septiembre una boya en el centro de la laguna. Este dispositivo, que se mantiene quieto en medio de la Albufera, es capaz de vigilar en tiempo real el estado de salud de la lámina de agua. Se trata de un medidor en periodo de pruebas y que ofrece datos en todo momento sobre el nivel de oxígeno en el agua, los niveles de clorofila, o la temperatura. Desde la conselleria aseguran que el periodo de pruebas está a punto de terminar y el medidor puede ser un gran éxito.

Desde que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia realizan mediciones para conocer el nivel de calidad del agua de la Albufera, estos estudios siempre se han realizado con toma de muestras a mano. Por lo tanto, hasta ahora estos datos eran temporales y se recogían con cierta periodicidad. Ahora, con este nuevo sistema la laguna estará vigilada en todo momento y en con datos recogidos en tiempo real.

Además de esta boya, en las próximas semanas se instalará también un segundo dispositivo ubicado sobre una plataforma de 2x2 metros que también recogerá datos. La principal diferencia entre un medidor y otro es que el instalado en la boya mide los datos sumergido en el agua, mientras la nueva incorporación medirá nuevos parámetros desde la superficie.

Aunque en periodo de pruebas, la instalación de la boya en septiembre ha permitido a la conselleria medir las afecciones en la Albufera del temporal vivido en Valencia tanto el lunes como el martes de esta semana. Tal y como ha explicado el conseller «no ha habido daños sobre infraestructuras de uso público dentro de espacios naturales protegidos», y ha confirmado que la información que ha aportado la nueva Red Ramsar de la Generalitat de seguimiento automático de la Albufera instalada en septiembre ha permitido «detectar alteraciones del estado de la laguna para poder actuar de inmediato ante este episodio, garantizando su funcionamiento óptimo y su estado de conservación».

Asimismo, el conseller ha señalado que «a través de esta red de seguimiento mediante sondas logramos modernizar y hacer más eficiente la gestión del medio natural. Es una inversión directa en la biodiversidad y el patrimonio natural de todos los valencianos».

Ante la previsión de fuertes precipitaciones se activaron los bombeos de las golas de Pujol y Perellonet desde el día 28 y la primera parte de la jornada del 29. El objetivo era reducir el nivel del lago ante una previsible crecida durante las siguientes horas para que el impacto en el parque natural y los cultivos fuera el menor posible. En el momento del inicio del bombeo el nivel del lago era de 14 cm, a la finalización era de 10 cm.

A lo largo del día 29 se mantuvo estuvieron estas acciones bombeando agua hacia el mar, e incluso se procedió a la apertura de las compuertas cuando el nivel del mar lo permitía ya que durante la jornada también se recogieron grandes cantidades de agua en zonas cercanas al mar y en el entorno del lago de la Albufera (196 litros en la oficina de gestión). Tras las lluvias el nivel del lago se situó en 30 cm, por lo que se van a seguir realizando acciones en este sentido hasta estabilizar el nivel.

En este sentido, técnicos que trabajan en la Albufera confirmaron que el nivel de lluvias recibido para la laguna es más beneficios que perjudicial, pues pese a su persistencia no han atraído un gran nivel de sedimentos. Mientras tanto, el agua que caía directa a la laguna tiene niveles óptimos de oxigenación, por lo que puede ayudar temporalmente a mejorar el estado del humedal.