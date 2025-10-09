Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 11 al 17 de octubre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Un hombre se alumbra con unas velas.

María Gardó Valencia Jueves, 9 de octubre 2025, 16:24 | Actualizado 16:41h.

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad». Lo cierto es que tras el pasado 28 de abril, el miedo a un nuevo apagón general ha aumentado.

Para esta semana Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 22 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Aldaia, Algemesí, Catarroja, Chiva, Paterna, El Puerto, Gandía, Massanassa, Montserrat, Paiporta, Sagunto, Turís y Villalonga, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Lunes 13 de octubre, de 08.00 a 08.15 horas

Av Jacinto Benavente: 16, 17, 18, 19 BI, 19, 20, 21, 22, 23

Cl Burriana: 36, 38, 40, 42

Cl Ciscar: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43

Cl Reina Doña Germana: 25, 32, 37, 39

Cl Salamanca: 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53

Valencia: Lunes 13 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas

Av Burjasot: 233, 235, 237, 243

Cl Sierra De Agullent: 1, 3, 5

Valencia: Lunes 13 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas

Cl Rey Saud: 3

Cl Virgen De La Fuensanta: 1 1, 1 2, 2, 6, 12, 20

Valencia: Lunes 13 de octubre, de 11.15 a 13.00 horas

Av Maestro Rodrigo (Music): 74

Valencia: Lunes 13 de octubre, de 14.45 a 15.00 horas

Valencia: Martes 14 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas

Av Doctor Peset Aleixandre: 88, 90, 96, 98

Cl San Jose De Pignatelli: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Valencia: Martes 14 de octubre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl Conde De Salvatierra: 6

Valencia: Martes 14 de octubre, de 11.30 a 13.30 horas

Cl Nicolau De Monsoriu: 21, 27, 31, 47

Valencia: Miércoles 15 de octubre, de 08.00 a 08.30 horas

Av Peris Y Valero: 181, 183 PR, 183, 185, 187, 189

Av Regne De Valencia: 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84

Cl Matias Perello: 64

Valencia: Miércoles 15 de octubre, de 08.00 a 10.00 horas

Cl Conde De Torrefiel: 91

Cl Doctor Rodriguez De La Fuente: 50

Cl Rio Bidasoa: 13

Valencia: Miércoles 15 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas

Cl Fusta: 50 PR, 52

Valencia: Miércoles 15 de octubre, de 15.30 a 16.00 horas

Valencia: Jueves 16 de octubre, de 08.30 a 09.00 horas

Valencia: Jueves 16 de octubre, de 13.30 a 14.00 horas

Valencia: Viernes 17 de octubre, de 05.00 a 07.00 horas

Cl Alemania: 4

Cl Alvaro De Bazan: 13, 15, 17

Valencia: Viernes 17 de octubre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Cavite: 146, 150, 152 DU, 152 TR, 152, 156, 160, 167

Cl Fuente Encarroz: 17

Cl Isabel De Villena: 145 DU, 145 TR, 145, 159

Valencia: Viernes 17 de octubre, de 08.15 a 10.15 horas

Valencia: Viernes 17 de octubre, de 13.15 a 14.45 horas

Av Blasco Ibañez: 125, 127

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

