Urgente Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club de Valencia que debía estar cerrado
Un hombre se alumbra con unas velas. Vicente Martínez

Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 23 al 29 de agosto)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:33

En época estival, los cortes de luz resultan especialmente molestos. Quedarse sin nevera y aire acondicionado es una situación que preocupa a la población. Para esta semana (del 23 al 29 de agosto), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 20 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Abal, Algemesí, Aldaia, Beniparrell, Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Torrent y Utiel, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Martes 26 de agosto, de 08.15 a 10.15 horas

Cl Padre Tosca: 3

Cl Palomino: 2 AC, 4

Cl Serranos: 22, 24, 28, 36, 40

Valencia: Miércoles 27 de agosto, de 08.30 a 10.30 horas

Av Gran Via Marques Del Turia: 10, 14, 16

Cl Gregorio Mayans: 4

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes ver correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

