La estación de València Sud tendrá tres ascensores tras su reconstrucción La inversión en el complejo, entre renovación de la playa de vías, accesibilidad y rehabilitación de instalaciones, supera los 50 millones de euros

Jueves, 21 de agosto 2025

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) adjudica la compra de tres ascensores para València Sud con el objetivo de dar un nuevo impulso en su reconstrucción tras los daños sufridos por la riada del 29 de octubre y avanzar en la consecución de una estación plenamente accesible e intermodal.

Para ello, destina 264.936,81 euros en la compra de los ascensores que irán ubicados en dos andenes y en el vestíbulo de entrada al parking gratuito disuasorio de València Sud que configurarán la nueva estación y que estará acondicionada para personas de movilidad reducida.

Cabe señalar que, de las 147 estaciones, apeaderos y paradas de metro y tranvía que componen Metrovalencia, València Sud es la única que actualmente no es accesible para dicho colectivo, por lo que al finalizar los trabajos la red de FGV en la provincia de Valencia será cien por cien accesible.

Los elevadores facilitarán la movilidad en el paso inferior que se está construyendo para acceder a los andenes de la estación desde el aparcamiento gratuito disuasorio que permitirá que València Sud se convierta en un gran nexo intermodal con 506 plazas de aparcamiento, 14 destinadas a personas de movilidad reducida y acceso ciclopeatonal.

Esta actuación está incluida en las obras de emergencia de renovación de la playa de vías del complejo València Sud, donde se encuentran las oficinas centrales de FGV, el Puesto de Mando, los talleres de metro de las Líneas 1 y 2, la propia estación y distintos departamentos de la empresa pública, como Línea Aérea, sindicatos, comedor, Patrimonio, etcétera y que tiene un presupuesto de 28,9 millones de euros.

Las nuevas instalaciones entrarán en servicio a final de este mismo año. Mientras tanto, los viajeros seguirán utilizando los accesos habituales existentes antes del 29 de octubre.

Los trabajos también permitirán elevar las cotas de la estación para minimizar daños ante fenómenos meteorológicos extremos. La instalación está diseñada con mentalidad de resilencia frente a las inundaciones, como demuestra el hecho de que el Puesto de Mando se sitúe en la primera planta o que la propia estación se ha elevado un metro su nivel.

Como parte de este contrato, FGV ejecuta desde noviembre de 2024 los trabajos de renovación de las vías de acceso y las auxiliares de València Sud, que incluye la rehabilitación de 8 vías destinadas a la circulación de trenes que prestan el servicio y otras 20 de carácter auxiliar para mantenimiento y acceso a los talleres. En total, se renuevan 10.000 metros de vías.

A su vez, se han adjudicado obras por más de 23 millones de euros para la reconstrucción del conjunto de instalaciones que integran el citado complejo de València Sud.