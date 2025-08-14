Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

El grupo valenciano Zazú ha denunciado lo que consideran «un cierre injustificado y discriminatorio» de la terraza de su local en Ibiza por parte ... del Ayuntamiento de San José. El pasado martes, la policía de la localidad procedió a precintar el espacio exterior, «una medida que ya ha supuesto una semana de pérdidas económicas» en plena temporada alta, según la entidad.

Según los responsables, la terraza clausurada no tiene ninguna diferencia respecto a las que se encuentran a su alrededor, «nuestra terraza es exactamente igual a la de los demás, esto es injusto», comenta una de las representantes del grupo valenciano. La orden se ha ejecutado mientras estaba pendiente de aceptación una solicitud presentada por el establecimiento. «En ese momento no se pueden tomar medidas contra el local», insisten.

El cierre provisional de la terraza, según el Ayuntamiento de San José, se debe a que el espacio se encuentra dentro de la franja de protección de 20 metros desde la línea de dominio marítimo-terrestre, una zona sobre la que se exige autorización específica para instalar mobiliario. No obstante, la empresa sostiene que, en el momento de la intervención, su solicitud para regularizar la situación estaba todavía pendiente de aceptación, lo que debería haber impedido la ejecución de cualquier medida cautelar.

Desde Zazú afirman que la situación provoca un daño directo a su reputación: «La gente piensa mal al ver el precinto en nuestra terraza», lamentan, y alertan de que la imagen del negocio y su facturación «se ven gravemente afectadas».

La empresa ha presentado un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y alegan vulneración de los artículos 14, 18 y 24 de la Constitución. Entre otros argumentos, denuncian que otros negocios ubicados en la misma franja de 20 metros desde la línea de dominio marítimo-terrestre operan con normalidad.

Zazú subraya que la actuación municipal carece de fundamento en riesgos para la salud, el medioambiente o la seguridad, tal y como exige la Ley 7/2013 de las Illes Balears para proceder a un cierre inmediato. Además, critican que el Ayuntamiento «no haya respetado» el principio de prudente suspensión mientras se resuelven las medidas cautelares solicitadas ante la Audiencia Provincial. Los dueños esperan una reunión con las autoridades locales próximamente para tratar de revertir la situación y reabrir la terraza cuanto antes.