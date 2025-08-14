Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Terraza del establecimiento Zazú, en Ibiza LP

Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

La policía de la localidad ha precintado el espacio exterior del establecimiento, lo que, según la entidad, «ya ha supuesto perdidas económicas» en plena temporada alta

Erika Manso Casillas

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:10

El grupo valenciano Zazú ha denunciado lo que consideran «un cierre injustificado y discriminatorio» de la terraza de su local en Ibiza por parte ... del Ayuntamiento de San José. El pasado martes, la policía de la localidad procedió a precintar el espacio exterior, «una medida que ya ha supuesto una semana de pérdidas económicas» en plena temporada alta, según la entidad.

