Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Concentración a las puertas del CEIP Forn d'Alcedo este jueves. LP

La comunidad educativa del colegio Forn d'Alcedo denuncia la falta de un profesional de educación especial

Padres, madres y profesorado se concentran a las puertas del centro exigiendo la adjudicación inmediata de la plaza porque está repercutiendo en la calidad educativa de todo el alumnado

B. González

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

La comunidad educativa del colegio de la pedanía Forn d'Alcedo se ha concentrado este jueves a las puertas del centro para denunciar que no cuentan con un profesional de educación especial cuando el curso se inició hace dos meses. Bajo el lema «Menos recursos igual a menos calidad», exigen a Conselleria y al Servicio de Personal no Docente la adjudicación inmediata de la plaza.

Desde la Asociación de Madres y Padres aseguran que la falta de este profesional está repercutiendo en la calidad educativa de sus hijos e hijas. Y es que, según explica la presidenta de la asociación, Pilar Pérez, en este centro, con 150 alumnos en total, hay un número importante con necesidades especiales. «La tutora no puede atender al resto de alumnos de la clase si tiene que centrarse en los que requieren una atención especial», explica.

Pérez asegura que tanto desde la dirección del centro, en varias ocasiones y por distintos medios, como desde la AMPA, a través de una queja formal por escrito, han trasladado su reivindicación a Conselleria. En su caso, aún no han recibido respuesta y a la directora del centro, indica, «sólo le han dado largas».

Se da la circunstancia de que este miércoles salieron las listas de adjudicaciones y que en ese listado podría estar la plaza que demandan, pero que lo han sabido a través de los sindicatos y no directamente por la administración competente, ni siquiera el centro ha sido informado.

La representante de los padres y madres de este centro educativo explica que están a la espera y a la expectativa de ver si es así, recordando que es la primera vez que han iniciado el curso sin este profesional. De no ser así, continuarán con la reivindicación.

