Se confirman los recortes de profesorado en la Formación de Personas Adultas y las EOI de Xàtiva y Ontinyent para el próximo curso La aplicación del resultado de la consulta lingüística causa problemas organizativos en los centros

B. González Xàtiva Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:23

A menos de una semana del inicio del curso escolar las reclamaciones de la comunidad educativa de Xativa, a la que se sumó el propio Ayuntamiento, no han sido atendidas y los recortes previstos de profesorado se confirman. La Formación Profesional es la más afectada con 130 horas lectivas menos, especialmente los damnificados son los profesores técnicos. Así pues, módulos profesionales como automatismo, electricidad y electrónica, por ejemplo, tendrán que impartirse en menos horas.

Por otra parte, según informan desde el sindicato UGT, otra de las enseñanzas afectadas por los recortes es la Formación Para Adultos. En Xàtiva, el centro Francesc Bosch i Morata, contará con tres profesores menos de Primaria y cuatro menos en Secundaria. También se ve afectada la Escuela Oficial de Idiomas donde el equipo directivo se ha reducido a tres miembros y se ha eliminado una plaza entera de profesorado de inglés.

La EOI de Ontinyent tampoco se salva de los recortes porque se han eliminado las horas de alemán que se impartían por parte de profesorado de este centro en los Conservatorios de Música de Ontinyent y Oliva.

En principio, no se prevé ningún recorte en el resto de centros escolares, en gran medida debido a que las ratios continúan bajando por la bajada del número de alumnos debido a la caída de la natalidad. No obstante, se está a la expectativa de que hubiera algún recorte en profesorado especialista, como pudiera ocurrir en el colegio Teresa Coloma.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva, la concejala de Educación, Amor Amorós, asegura que el curso se inicia «con una mala noticia» que, además de quitar oportunidades al alumnado, «desprestigia el trabajo del profesorado». «Es un ataque a toda la comunidad educativa», señala.

Problemas organizativos

Amorós también es muy crítica con la aplicación del resultado de la consulta lingüística. «Está generando problemas organizativos en los centros, como se ha puesto de manifiesto en la comisión de escolarización recientemente celebrada», asegura. Y es que, en el caso de Xàtiva, el porcentaje de familias que han elegido el castellano es pequeño y en si hay dos líneas, habrá alumnado que se vea obligado a cursar en la castellano cuando ha elegido la de valenciano.

«Está generando que los centros tengan que enfrentarse a las familias y lo que están haciendo es intentar reagrupar en castellano al alumnado cuyas familias no han participado en la votación a fin de respetar a las que han elegido el valenciano», explica.

La concejala de Educación también muestra su preocupación por el hecho de que no se hayan tomado aún medidas para abordar el problema del calor en el IES Simarro, cuando el inicio del curso escolar se da en un contexto en el que aún las temperaturas son altas en la ciudad. Cabe recordar que, varios alumnos de este centro de Secundaria sufrieron desmayos a finales del mes de mayo debido a las temperaturas que tenían que soportar en algunas de las aulas y la falta de climatización.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, visitó el centro y se comprometió a colaborar con el centro para adoptar las medidas de climatización necesarias, así como a redactar una memoria para mejorar las medidas pasivas de confort término en las aulas del edificio que no cuentan con climatización y son las más afectadas por las altas temperaturas.

Puesta a punto en Ontinyent

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ontinyent está llevando a cabo toda una serie de actuaciones para poner a punto los centros educativos de titularidad pública de la ciudad de cara al inicio del curso escolar 2025/2026. Las tareas están siendo llevadas a cabo de forma coordinada por las concejalías de Parques y Jardines, Servicios Municipales y Educación, con mejoras que atienden a las peticiones que se realizan desde los centros.

La concejala de Parques y Jardines, Sayo Gandia, explica que «este año esta tarea ha sido algo más intensa, debido a la tormenta que sufrimos en agosto, pero podemos garantizar que el próximo lunes todo estará listo en los colegios y que se podrá empezar el curso en total normalidad».

Las principales tareas, como siempre, han sido la limpieza de pistas, poda de ramas que puedan ser peligrosas, mantenimiento de jardines o eliminación de basuras así como la gestión integral de los residuos vegetales que se generan para transformarlo en compost que después se utilizan en otros espacios públicos.

El concejal de Servicios Municipales, Jordi Vallés, apunta que también se llevan a cabo intervenciones de mantenimiento en general en carpintería, pintura o fontanería, así como la actuación en desperfecto menores.