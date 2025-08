Las viviendas del incendio de Tedi en Valencia recuperarán el agua esta semana

El incendio de una tienda 'Tedi' en la avenida del Puerto a inicios del pasado mes de julio obligó a realojar a parte de ... los vecinos. Afortunadamente no se tuvo que lamentar la pérdida de vidas humanas, pero la violencia de las llamas fue capaz de calcinar las bajantes del circuito de agua de las viviendas, así como parte de la instalación eléctrica. Tras un mes de espera, los vecinos recuperaron la luz la semana pasada y este martes finalizan los trabajos para devolverles el agua. Pese a ello, algunos dependen de la gestión de su seguro para limpiar y arreglar los desperfectos en las viviendas, por lo que algunos piden mayor celeridad para conseguir volver a sus hogares.

Con el recuerdo del edificio incendiado de Campanar que dejó 10 víctimas mortales el febrero del año pasado y el susto en enero de este curso, el 8 de julio una tienda Tedi ardió con violencia. Se llegaron a atender 11 personas por inhalación de humo y se desalojaron un total de 200 hasta asegurarse que el edificio no corría peligro. Una vez revisadas las condiciones, muchos de ellos no han podido volver por la falta de suministro de luz y agua en las fincas, así como los desperfectos ocasionados por el humo que se coló por las ventanas de las viviendas.

En este sentido, vecinos de la calle Muñiz y Hernández de Alba número 3 han confirmado a LAS PROVINCIAS que el viernes de la semana pasada finalizó la reinstalación eléctrica. Del mismo modo, los trabajos para sustituir las bajantes calcinadas por una instalación nueva también ha finalizado. Tan sólo quedará realizar las pruebas finales para confirmas el restablecimiento del suministro de agua. Este martes están previstas las pruebas pertinentes para dar por finalizados los trabajos.

Por otro lado, cabe recordar que la fuerza de las llamas provocó que cediera un falso techo de la tienda que ocupaba el bajo comercial, origen del incendio. Durante estas semanas operarios de una empresa de demoliciones se encarga de clasificar y recoger los escombros. También se pueden ver operarios y jefes de obra entrar y salir del establecimiento calcinado, pues era necesario realizar tareas desde allí para restablecer los suministros básicos.

Parece que las cosas avanzan, pero para algunos vecinos que llevan un mes sin poder volver a su hogar, es necesario acelerar aún más las tareas. «Parece que esta semana ya vamos a tener luz y agua. Lo cierto es que la administradora de la finca y el perito de la comunidad están muy atentos a la situación. El problema está en los seguros de cada particular. En mi caso, todavía no han iniciado los trabajos para limpiar mi vivienda», lamentaba Margarita, vecina afectada. La mujer vive en casa de un familiar tras lo sucedido, y asegura que buscarse una casa de alquiler «está imposible. La mayoría de pisos libres los quieren vacíos en septiembre para estudiantes», indicaba la vecina, que se mostraba resignada: «yo sólo quiero volver a mi casa».

Y es que la mujer recordaba este lunes la dureza de lo que vivieron hace un mes, y su finca se lo recuerda mientras no se limpia. Paredes desconchadas, suelos y techos chamuscados o parte del parking completamente apuntalado son algunos de los resquicios que una de las comunidades afectadas debe soportar a día de hoy: A partir de esta semana se iba a contratar a una empresa especializada para la limpieza tras un incendio. Con el garaje nos aseguraron que no se corría peligro alguno, pero hasta que no se rehabilite y se limpien los escombros de la tienda nos dijeron que por seguridad había que mantenerlo así. Nos toca aparcar en la calle», se lamentaba de nuevo la vecina, con ganas de recuperar su vida antes del suceso.