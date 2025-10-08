Visit València finalizará el estudio sobre el turismo de cruceros en la ciudad tras incumplir el contrato la empresa encargada La Fundación asume el trabajo tras prorrogar una vez el plazo a la entidad que recibió los 50.000 euros para llevar a cabo el análisis de situación

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:21

La Fundación Visit València se encargará de terminar un estudio que analizaba el turismo de cruceros en la ciudad. Se trata de un trabajo que la corporación municipal encargó a una empresa en enero de este año. La entidad encargada solicitó hasta dos prórrogas para terminar el trabajo, y Visit València ha decidido resolver el contrato de servicios de consultoría para la elaboración de dicho informe tras la segunda petición de prórroga.

El turismo de cruceros es uno de los puntos que más preocupan a la corporación municipal. Las experiencias que han vivido en grandes ciudades como Barcelona han encendido las alarmas ante la posibilidad de saturar Valencia con un tipo de turismo que algunos califican de insostenible. El Ayuntamiento se propuso estudiar si el turismo de cruceros tiene un impacto real y beneficioso para la ciudad, así que licitó la elaboración de un informe acerca del turismo de cruceros en el 'cap i casal'.

El informe se adjudicó por 50.000 euros y fue formalizado el 14 de enero de 2025, con un plazo inicial de ejecución de seis meses. Durante la ejecución, la adjudicataria alegó la complejidad técnica del proyecto como motivo para no poder cumplir los plazos, por lo que solicitó una prórroga. La Fundación concedió dicha ampliación hasta el 30 de septiembre de 2025 con el objetivo de facilitar la correcta finalización de los trabajos.

Una vez alcanzado ese horizonte, la empresa solicitó una segunda prórroga, argumentando causas sobrevenidas y señalando que el trabajo no podría completarse antes de final de año. Tras el informe del responsable del área, que constataba un incumplimiento de obligaciones contractuales, la Fundación consideró no procedente otorgar una nueva ampliación.

En consecuencia, y atendiendo tanto a la propuesta presentada por la empresa como al informe técnico interno, el órgano de contratación acordó la rescisión del contrato, que se formalizó de mutuo acuerdo y sin coste para ninguna de las partes. La resolución fue notificada a la contratista el 26 de septiembre de 2025.

Tras la resolución, la Fundación Visit València ha decidido asumir directamente la elaboración del estudio, aprovechando las encuestas y trabajos realizados hasta la fecha por la adjudicataria. El proyecto lo desarrolla actualmente el equipo técnico de la Fundación, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia.

«En esta fase, se están llevando a cabo nuevas encuestas complementarias para completar la información y asegurar la calidad y representatividad del informe final», aseguraban desde Visit València. Está previsto que el estudio quede finalizado antes de la conclusión del ejercicio 2025.

«Nuestro compromiso es ofrecer un análisis riguroso y útil para la ciudad, el sector y las administraciones implicadas. Con el trabajo realizado hasta el momento y el refuerzo de socios de referencia, el estudio de cruceros verá la luz con todas las garantías», ha terminado la Fundación Visit València.