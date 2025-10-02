Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de turistas sigue a un guía por la calle Navellos, este jueves. LP

Cruceristas, también en otoño

Cerca de 10.000 turistas procedentes de tres barcos atracados en el Puerto abarrotan el centro de Valencia incluso en octubre

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:10

Comenta

El cambio climático ha convertido las estaciones en algo casi del pasado, como los relojes analógicos o los walkmans. Ahora todo el año es primavera, ... salvo verano que es el infierno. La catástrofe climática ha sido una oportunidad para Valencia, que se ha convertido en el destino perfecto para millones de visitantes, lo que a su vez ha traído aparejado un encarecimiento de prácticamente todo. Pero la realidad es que sólo había que darse un paseo por el centro del Cap i Casal este jueves para ver a miles de personas con cámaras al cuello, gafas de sol, gorras y calzado cómodo dispuesto a recorrer Valencia. Porque ahora hay cruceristas hasta en otoño.

