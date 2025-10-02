Cruceristas, también en otoño

El cambio climático ha convertido las estaciones en algo casi del pasado, como los relojes analógicos o los walkmans. Ahora todo el año es primavera, ... salvo verano que es el infierno. La catástrofe climática ha sido una oportunidad para Valencia, que se ha convertido en el destino perfecto para millones de visitantes, lo que a su vez ha traído aparejado un encarecimiento de prácticamente todo. Pero la realidad es que sólo había que darse un paseo por el centro del Cap i Casal este jueves para ver a miles de personas con cámaras al cuello, gafas de sol, gorras y calzado cómodo dispuesto a recorrer Valencia. Porque ahora hay cruceristas hasta en otoño.

Y es que este jueves han atracado en el puerto tres barcos que transportan un total de 10.000 pasajeros. El 2 será el tercer día de octubre con más pasajeros, dado que los días 18 y 21 vendrán unos 20 o 30 turistas más. Hablamos de que en tres jornadas del otoñal mes de octubre se rondarán los 10.000 pasajeros por día en barcos atracados en el puerto, que bajarán a conocer la ciudad. Así lo han hecho este jueves.

Grupos enormes de turistas se congregaban en la plaza de la Virgen desde primera hora de la mañana. Fotografiaban compulsivamente, como hacemos todos cuando vamos de vacaciones, los detalles de la puerta de los Apóstoles de la Catedral o la misma Basílica, o degustaban horchata en alguna de las terrazas de la plaza. Además, este jueves, como todos los jueves, había sesión del Tribunal de las Aguas, y ahí que se han congregado miles de visitantes alemanes y holandeses a escuchar aquello de «Denunciants de la sèquia de Favara!». Este jueves, por cierto, había una denuncia, pero el agricultor no se ha presentado.

La plaza del Mercado y el entorno de la Lonja también eran un hervidero de visitantes, así como el mismo Mercado Central, donde todavía acuden a comprar cientos de vecinos de la ciudad que tienen que sortear grupos de curiosos visitantes que se maravillan con las cúpulas y el colorido de los puestos. A los cruceristas, que van en grupo y tienen aspecto despistado, hay que sumar los turistas que sin venir en barco también disfrutan de la ciudad en un jueves laborable. Como ese grupo de españoles que ha acudido a un 'free tour' y que está ante Les Corts, donde les explican cómo funciona el parlamento valenciano antes de ir hacia el río «y descubrir por qué Valencia tiene un parque y no un río», como dice la guía.

Todo esto ocurre en un jueves cualquiera mientras el Ayuntamiento deshoja la margarita de qué cruceros no van a poder atracar en Valencia. Tras el anuncio realizado en La Rotativa de LAS PROVINCIAS por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el Consistorio no ha informado de cuántos pasajeros por crucero serán los autorizados, aunque lo cierto es que las obras del puerto han retrasado la entrada en vigor de la medida. Mientras duren, los barcos de más de 300 metros no podrán hacer escala en Valencia, por lo que las previsiones para 2026 son muy inferiores a las de 2025. Concretamente, serán 265.000 pasajeros menos respecto al curso actual (un 30%) y el número de naves durante el año pasará de 302 a 271.