Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lafuente gana peso para liderar la alternativa a Navarro al frente de la patronal
Una de las rejas centenarias halladas durante la reforma de una parada gastronómica. Ayto. Valencia

El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada

Los restos originales se han encontrado durante las obras de ampliación del local gastronómico de Ricard Camarena que ganará una isla más

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:27

En el Mercado Central no está todo contado. Estos días, durante la ejecución de las obras de retirada y desmontaje de paradas que se están ... llevando a cabo para ampliar el local de restauración de Central Bar de Ricard Camarena, han salido a la luz vestigios de hace más de 90 años, de los orígenes del recinto modernista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos que se avecina: un mes con cortes de tráfico en la A-7 por la dana desde el 19 de septiembre
  2. 2

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  5. 5 Arrestada por acuchillar a su inquilino en Valencia por el impago del alquiler
  6. 6

    «Déjalo que se reviente»: vuelven las novatadas al entorno de la plaza de Honduras de Valencia
  7. 7 En Inglaterra alucinan con el exvalencianista Mosquera: «El robo del verano»
  8. 8

    El restaurante El Bobo cuelga el cartel de cerrado y se prepara para el derribo en una semana
  9. 9 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia
  10. 10 Muere Batiste Martí, primer vacunado del Covid en Valencia, por una insuficiencia renal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada

El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada