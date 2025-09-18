El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada

En el Mercado Central no está todo contado. Estos días, durante la ejecución de las obras de retirada y desmontaje de paradas que se están ... llevando a cabo para ampliar el local de restauración de Central Bar de Ricard Camarena, han salido a la luz vestigios de hace más de 90 años, de los orígenes del recinto modernista.

Con la reforma han aflorado numerosos elementos patrimoniales que formaban parte de la construcción original del recinto que se empezó a construir en 1914 por Francesc Guàrdia i Vial y Alexandre Soler i March.

Según ha explicado el concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha aflorado «el pavimento original de mosaico Nolla, que se encontraba debajo de un pavimento superpuesto posteriormente. Se trata de un firme formado por baldosines hexagonales de diferentes colores y patrones«.

También se ha accedido a «parte de la rejería original del edificio, compuesta por pilastras ornamentadas con flores y rejilla de la división entre los puestos. El conjunto está rematado con detalles curvos de forja, y aún conserva el soporte de los antiguos números de los puestos».

Resto de reja, suelo Nolla y bancada de mármol grafiada. Ayo. Valencia

Asimismo, se ha hallado una mesa de mármol completa con su bancada, de estructura de forja, con un cajón. La pieza conserva también el número de mesa, labrado en el canto de la piedra, y que corresponde al número 192 y, finalmente, ha aflorado una pieza singular de forja, que formaba parte de la ornamentación del espacio comercial.

En este sentido, Ballester ha destacado que el Mercado Central «es uno de los edificios más emblemáticos de Valencia y, por ello, los elementos encontrados se conservarán y se pondrán en valor para que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos».

Según fuentes consultadas, durante el proceso de vigilancia arqueológica se han puesto en valor las piezas originales y se han descartado añadidos posteriores.

Además, está previsto que estos elementos centenarios se integren en el nuevo diseño que se haga en el Central Bar, ya que Camarena a la isla con la que ya cuenta para el espacio gastronómico del Mercado Central ahora añadirá una isla más con antiguas paradas que no estaban en uso y que ha adquirido por traspasos, con el procedimiento municipal habitual.

Se trata de una actuación de mejora y remodelación de las instalaciones y en todo momento han contado con supervisión profesional de personal especialista en arqueología, dado que se trata de un edificio catalogado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento.

En cuanto al proceso de remodelación para ampliar el local gastronómico, cabe destacar que las obras en ejecución consisten en el desmontaje y retirada de un total de siete paradas comerciales que se integrarán en el citado local del Bar de Camarena.

Historia del recinto comercial

El Mercado Central de Valencia data del año 1928, aunque fue proyectado más de una década antes, en 1914, por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, antiguos cooperadores de Doménech Montaner. Las obras se iniciaron en 1910 y su conclusión se retrasó hasta 1928, ya bajo la dirección de Enrique Viedma.

La planta del edificio se adapta a la forma de la parcela que ocupa, de más de 8.000 metros cuadrados, y dispone de cubiertas en forma de cúpulas y techumbres inclinadas. La armadura de cubrimiento remite a las grandes arquitecturas industriales del hierro, como las de la estación del Norte o el mercado de Colón, mientras que los muros perimetrales, que apenas tienen función de sustentación sino más bien de cerramiento, están provistos de zócalos cerámicos polícromos en su base y de «mallorquinas» metálicas en su extremo superior.