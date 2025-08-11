Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
Tiempo de terraza, degustaciones y ambiente cultural en el Mercado del Grao de Valencia. Sergio Caballero

Un mercado para comprar, tapear y saborear la cultura

El recinto del Grao, que reabrió al público en 2023 tras una importante rehabilitación integral, ya atrae al vecindario y a los turistas con tardes y noches a la fresca donde no faltan las degustaciones gourmet

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:35

Combinar las compras tradicionales con los hábitos más actuales de consumo. Ese es el reto que se han marcado el Ayuntamiento de Valencia y los ... vendedores del Mercado del Grao para llevar a este recinto, construido en 1902 por el arquitecto Rafael Alfaro, al siglo XXI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

