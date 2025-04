Las vidrieras del Mercado Central se limpiarán tras las obras de los Santos Juanes

El Mercado Central de Valencia es la joya de la 'corona', uno de los edificios más visitados de la ciudad, junto a la majestuosa ... Lonja de la Seda, edificio del gótico civil que es Patrimonio de la Humanidad, pero tiene pendiente unos trabajos de limpieza y puesta en valor de las vidrieras y de la fachada.

En estos años el mercado más grande de España y el segundo de Europa se ha visto rodeado de obras urbanísticas. Primero fue la construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Brujas, obras que se paralizaron durante unos años y que ya han concluido; luego fue testigo de la reurbanización de la plaza de Brujas y del Mercado; y ahora le rodean otras intervenciones, como la de restauración de la iglesia de los Santos Juanes y las obras en los palacios de Eixarch.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Valencia están a la espera de que todos estos trabajos terminen para poder poner en valor el edificio modernista, que es la mayor despensa de productos frescos de Valencia.

Cúpula del Mercado Cemtral y vidriera con cristales rotos. Irene Marsilla

El objetivo es poder empezar el proceso de licitación de las tareas de limpieza de las vidrieras y de la fachada del Mercado Central una vez concluya la recuperación de los Santos Juanes y de los palacios de Eixarch.

En principio, según fuentes consultadas, las obras de los Santos Juanes podrían terminar a lo largo de 2026 y las de Eixarch entre 2026 y 2027 y sería a partir de ese momento, cuando se empezarían los trámites administrativos para poder adjudicar los trabajos de limpieza, con el fin de eliminar el polvo y la suciedad que en este tiempo se ha ido adhiriendo al edificio centenario.

No hay que olvidar que desde 2005, al calor de la celebración de la America's Cup que se celebró en 2007, no se han realizado tareas de limpieza de la fachada ni de las vidrieras y en muchos tramos los cristales están opacos y no dejan que la luz penetre en el edificio modernista para mostrar toda su belleza y lograr el juego de luces y colores.

Estos trabajos futuros servirán para destacar también la artesanía de las vidrieras, donde destacan grecas vegetales con colores como el verde y el rojo y en las fachadas también destacan tres rosetones con el escudo de Valencia.

Es importante destacar que la limpieza, desmontaje, emplomado y reposición de los 800 metros cuadrados de las vidrieras del Mercado Central se hizo en 2007. Fue la primera limpieza y restauración integral de estas obras de arte que forman parte de la historia del edificio.

Estos trabajos se realizaron en el taller artesano Vidriter de Catarroja y se incluyó dentro de un proyecto integral de rehabilitación del Mercado Central que comenzó en 2005 y cuyo coste superó los 18 millones de euros.

Si la nueva limpieza de la fachada comenzará cuando acaben las obras que rodean al edificio, lo que sí anunció ya el Ayuntamiento en 2024 es que se van a hacer obras de mejora en 38 puestos de este mercado.

Los trabajos consistirán en obras de reforma y acondicionamiento, en el cambio de zonas de lavado, cocina y barra, en la unión de puestos y de cambios de rotulación, así como en la instalación del control de accesos al sótano. También se acometerá la mejora de la climatización.

Esta mejora se hará después de que la concejalía de Mercados solicitara a la dirección general de Patrimonio Cultural de la Generalitat que definiera los criterios de actuación en el Mercado Central para agilizar de esta manera las autorizaciones.

Caída de cascotes de la cubierta

Por otro lado, cabe destacar que los Bomberos de Valencia tuvieron que actuar el pasado sábado en el Mercado Central para sanear parte de la cubierta tras la caída de dos piezas de mortero en uno de los pasillos donde ya había comenzado la actividad comercial.

Intervención de los Bomberos y madera suelta en la cubierta. Ayto. Valencia / Irene Marsilla

En esa jornada se cerró uno de los pasillos y se saneó la instalación cuando ya estaba cerrada con un grupo de rescate de altura.

Algunos vendedores que fueron testigos de la caída de los cascotes afirman que llevan meses advirtiendo de los problemas de mantenimiento, de las humedades y suciedad de las vidrieras.

Desde la gerencia explican que tras avisar a los Bomberos y sanear la zona, se hará una actuación y recuerdan que cuatro veces al año se revisan las cubiertas para eliminar posibles goteras.