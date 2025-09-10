Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona de la Devesa, ya sin la Venta de Toros. Ayto. Valencia

La Venta de Toros se borra del mapa de la Devesa

El Ayuntamiento de Valencia retira mil toneladas de residuos del antiguo punto de almacenamiento de reses bravas y sede de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:55

Ni resto. No queda nada de nada. El Ayuntamiento de Valencia ya ha completado el derribo de la antigua Venta de Bous de El Saler. ... El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha visitado la zona y la expresión que ha lanzado es la siguiente: «Adiós a la ruina, hola a la Devesa».

