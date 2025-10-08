Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Amparo Fabra hará los segundos trajes de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte tras la renuncia de Fabuel
Los vecinos de Valencia podrán votar en contra en los presupuestos participativos

El sufragio contrario valdrá la mitad que uno a favor y el Ayuntamiento habilita la elección presencial | El Consistorio también reserva una partida de dinero para que los barrios menos poblados y pedanías saquen adelante algún proyecto

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:38

Los vecinos de Valencia que decidan qué proyectos se harán realidad a través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento, dotados de más de 16 ... millones de euros, podrán votar en contra de alguna de las propuestas por primera vez en la historia de esta iniciativa de gobierno ciudadano en la capital del Turia. No obstante, este sufragio desfavorable hacia alguna de los proyectos presentados presentará una serie de limitaciones como su valor, que será la mitad de uno a favor, o el hecho de que sólo se puedan emitir hacia ideas del distrito en las que se haya decidido votar.

