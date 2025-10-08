Los vecinos de Valencia podrán votar en contra en los presupuestos participativos

Los vecinos de Valencia que decidan qué proyectos se harán realidad a través de los presupuestos participativos del Ayuntamiento, dotados de más de 16 ... millones de euros, podrán votar en contra de alguna de las propuestas por primera vez en la historia de esta iniciativa de gobierno ciudadano en la capital del Turia. No obstante, este sufragio desfavorable hacia alguna de los proyectos presentados presentará una serie de limitaciones como su valor, que será la mitad de uno a favor, o el hecho de que sólo se puedan emitir hacia ideas del distrito en las que se haya decidido votar.

La concejala de Participación, Acción Vecinal y Pedanías, Julia Climent, ha presentado las novedades de esta edición de las partidas Valencia Participa este miércoles. Climent, tras realizar el anuncio del voto negativo hacia una de las propuestas, ha argumentado que desde el Ayuntamiento se quiere dar la posibilidad al vecindario «de mostrar el desacuerdo y el rechazo, pero es verdad que de una forma limitada, como existe en otras ciudades».

Una de estas restricciones consiste en que el sufragio negativo hacia alguna de las ideas presentadas tendrá la mitad de valor que el de uno favorable mientas otras de las citadas limitaciones residen en que cada persona sólo podrá utilizar un voto contrario y este tendrá que ser en un único distrito.

Asimismo, entre otras novedades, los presupuestos participativos de Valencia 2025-2026 también introducen la posibilidad de votar de presencial «para facilitar al máximo la participación», en palabras de Climent. La edil del ramo ha reconocido que se espera que la mayoría de sufragios se realicen de manera telemática pero que el hecho de haber habilitado la presencialidad «es un opción más ventajosa para aquellas personas que no se manejan con la tecnología». Las sedes de las Juntas de Distrito y las Alcaldías Pedáneas serán los lugares en los que se podrá emitir el voto en soporte físico tras haberse identificado previamente con el documento nacional de identidad. En cuanto al voto en línea, se pedirán como requisitos el nombre y los apellidos junto al correo electrónico.

Mecanismo de equidad

El Consistorio también ha habilitado un nuevo «mecanismo de garantía territorial» dirigido a las pedanías y aquellos barrios con menor población con tal de que los fondos y los proyectos tengan una distribución «más justa». En este sentido, Climent ha puesto como ejemplos los barrios de El Calvari o La Llum que en las ocho ediciones que han transcurrido de presupuestos participativos no han logrado sacar adelante ninguna de sus propuestas.

La concejala de Participación ha dicho que el criterio que se ha adoptado a la hora de discernir qué zonas se beneficiarán de este nuevo mecanismo de equidad consisten en que su población sea menor de un tercio del barrio más poblado de su distrito.

Según los cálculos municipales, 18 barrios de la ciudad se verán favorecidos por esta iniciativa con la que se aseguran que una parte del presupuesto será asignado a uno de sus proyectos.﻿

Votaciones

Climent ha comentado que la fase de votación tendrá 29 días de plazo y arrancará a las 8:30 horas de la mañana de este viernes 10 de octubre y finalizará el 7de noviembre. La edil ha remarcado que este plazo es el «más amplio» de las últimas ediciones.

El Ayuntamiento ultima el estudio de una treintena de propuestas que se publicarán a lo lardo de este miércoles, fecha en la que se acabará su proceso de recepción en le que ya hay alrededor de 450 propuestas «viables» que han pasado ya a fase de votación. Una vez se haya formalizado el trámite técnico, presupuestario y jurídico, las ideas finalistas pasarán a estar disponibles en la página web de Valencia Participa.

Según ha avanzado la edil del área, el mayor número de iniciativas están relacionadas con la jardinería (181), la movilidad (115), obras e infraestructuras (56), deportes (52) y el alumbrado o los servicios Centrales Técnicos (46).