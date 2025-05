De la estatua de Mazón a las 'sobrinas' de Ábalos

Los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valencia se han convertido en un cajón desastre donde en el primer corte lo pasa cualquier propuesta. A principios ... de mayo, alguien propuso levantar una estatua al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, bañada en barro dorado, por su gestión en la tarde de la dana del 29 de octubre: «La ciudad de Valencia necesita una estatua para inmortalizar a esta persona y que no caiga en el olvido ni su abandono del puesto de trabajo ni sus mentiras a todos los valencianos», rezaba la iniciativa.

Ahora, la propuesta cambia de orilla y afecta de lleno a las filas socialistas, que fueron los que en su día desvelaron la petición de que con parte de los presupuestos municipales se levantar una estatua al presidente del Consell. En los presupuestos participativos se ha colado la propuesta de ubicar un letrero luminoso rosa en la plaza del Temple, en la sede de la Delegación del Gobierno, en el que ponga «Sobrinas de Ábalos» junto a la figura de una mujer. Un letrero que recuerda a un club de citas.

En la motivación de la propuesta, que figura en la página 'decidimvlc', señala que se propone «la instalación de un rótulo conmemorativo y artístico que recuerde la relevancia social y mediática alcanzada por el conocido caso de las 'sobrinas' del exministro José Luis Ábalos, como elemento de memoria contemporánea, reflexión democrática y crítica institucional».

El objetivo, continúa la motivación de la propuesta, «es preservar la memoria colectiva sobre los retos de la ética pública y la ejemplaridad en la administración, mediante una expresión artística satírica y pedagógica. Así se conciencia a la población de la necesidad de preservar nuestros calores constitucionales, en especial la separación de poderes efectiva para garantizar el cumplimiento de las leyes y la sanción de conductas que prostituyen la democracia».

Esta propuesta, al igual que pasa con la de Carlos Mazón, no pasará el primer filtro porque las iniciativas ciudadanas no pueden atentar contra el honor y la dignidad de las personas. Un filtro que no impide, como pasó con la del presidente de la Generalitat, que haya entrada en la lista de propuestas ciudadanas para mejorar la ciudad de Valencia. Cualquier ciudadano se puede registrar en la web y lanzar su proyecto.

Detrás de estas propuestas siempre existe un sesgo político, que utilizan los partidos como en su día hizo el grupo municipal socialista con la estatua de Mazón, y que desvirtúan la verdadera intención de la iniciativa ciudadana.