Miles de personas claman en Valencia por la dimisión de Mazón: «Está deshumanizado»

Miles de personas, 15.000 según la Delegación de Gobierno, y 12.300 según la Policía Local, han arropado este jueves a las víctimas de la dana en la séptima manifestación contra la gestión política de la tragedia, que se ha convertido en una marcha para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. De él, Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha dicho que es «una persona totalmente deshumanizada». Desde la Associació de Víctimes de DANA 29 octubre, Mariló Gradolí, ha reprochado que siete meses después no saben «qué hizo» Mazón el 29-O y le ha acusado de «seguir mintiendo». «Hay gente que nos levantamos y no hay día bueno después de siete meses, porque no tenemos paz y porque no nos ha llegado todavía la justicia», ha lamentado.

La manifestación ha comenzado en la plaza del Ayuntamiento y ha ido por Barcas, Alfonso el Magnánimo, Paz, Reina y Virgen, donde ha terminado con la lectura de manifiestos. Ahí, se ha pedido dignidad y justicia para las víctimas a tiro de piedra de un Palau de la Generalitat tomado por la Policía Nacional para evitar altercados. El recorrido ha estado jalonados de muixerangas y gritos como «Mazón, dimissió» o «el president, a Picassent».

Una de las coportavoces ha asegurado que seguirán protestando después de que ni los presupuestos «de la vergüenza» ni las declaraciones de Mazón hayan surtido el más mínimo efecto disuasorio de sus intenciones. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29-O, cree que Mazón pretende «diluir» la presencia de las víctimas «como un azucarillo» en la comisión de investigación de Les Corts.

