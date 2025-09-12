Los vecinos de Turianova, sin dormir por el ruido y vibraciones de los trenes de mercancías

Cuentan con un barrio en expansión, con fincas nuevas, pero los vecinos de Turianova quieren que se tomen medidas para reducir las molestias que generan ... de día y sobre todo por las noches los trenes de mercancías que circulan a una distancia muy próxima de las edificaciones.

De hecho, el portavoz de la entidad vecinal, Luis Murillo, transmitió el malestar de los residentes durante las intervenciones de los colectivos vecinales en el debate del estado de la ciudad del pasado jueves.

Murillo pidió a Catalá que transmita el problema a Adif «porque es imposible dormir con la ventana abierta. Hacen una parada en un tramo de las vías , porque se ve que es donde esperan el permiso de paso, y el ruido de las máquinas diesel y de los pitidos que emiten lo hace insoportable y cada vez aumenta la frecuencia de paso», indicó Murillo.

También detalló que estas mismas molestias se generan en el colegio Sebastián Burgos, que atiende a alumnos con necesidades especiales, entre ellas de autismo.

Los vecinos también quieren que se mejoren los accesos de entrada y salida al barrio. «Ahora mismo tenemos tres carriles de entrada al barrio, pero sólo uno de salida. No sabemos si es que como en el futuro va un centro comercial, el objetivo es facilitar la entrada pero no tanto la salida», bromeó el representante vecinal de Turianova.

Además, expresó que el túnel que conecta Valturia con Turianova «sólo permite un único sentido».

De igual modo, los residentes detallan que hay gente que tira escombros en terrenos colindantes «y se forman varios vertederos. Algunos vecinos han mostrado los vídeos a la Policía, pero les dicen que los tienen que pillar en el momento para multarlos». Otra denuncia que realizan es la referida a la «presencia de ratas y mosquitos en la parte más próxima a la carretera, donde hay un aliviadero de agua y varios vecinos lo han detectado».