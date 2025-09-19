Vecinos de La Torre consiguen devolver la placa del Pont de la Solidaritat a su lugar original La conselleria asegura que su cambio de ubicación se trató de «un error» por parte del técnico encargado de su colocación

Gonzalo Bosch Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025

La Pasarela de la Solidaridad, la ciclovía que pasa por encima del plan sur y que une la pedanía de La Torre con el barrio de San Marcelino, se ha situado en el centro de la polémica por un error técnico. Los vecinos de La Torre denunciaron ayer al Ayuntamiento de Valencia que la placa que habían colocado con el nombre 'Pont de la Solidaritat' en memoria de todos los voluntarios que cruzaban el paso para ayudar a los pueblos afectados por la dana del 29 de octubre había sido retirada. La conselleria, que tiene la competencia en dicha infraestructura, ha asegurado que se trató de «un error» por parte del técnico encargado de colocar un nuevo cartel con el nombre oficial.

La conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Valencia celebraron ayer un acto en pequeña escala para conmemorar a Jorge Meliá, diseñador de la pasarela que falleció a pronta edad y que daba nombre antes de la dana a dicho puente. En el acto estuvieron las administraciones y familiares del homenajeado. El gesto en dicho encuentro se basó en otorgar la doble nomenclatura a la infraestructura, quedando como 'Pasarela de la Solidaridad Jorge Meliá', y se colocó una placa oficial con dicho nombre.

El portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha explicado esta mañana que algunos vecinos de La Torre contactaron con el Consistorio para mostrar su descontento porque al colocar la nueva placa, aquella que pusieron los vecinos con el nombre 'Pont de la Solidaritat' se había ubicado en otro lugar. El Ayuntamiento asegura que contactó con la conselleria para saber qué había pasado.

Este viernes el conseller encargado de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha sido preguntado acerca del enfado de los vecinos. «Nosotros queríamos mantener el nombre que puso el Botànic a dicha pasarela y a la vez mantener el nombre de 'Pasarela de la Solidaridad' que nos solicitó el Ayuntamiento de Valencia. Por eso el acto de ayer sirvió para colocar el cartel 'Pasarela de la Solidaridad Jorge Meliá'. Me sorprende la polémica generada. Si ha habido un cambio de sitio del cartel que colocaron los vecinos, ha debido de ser un error del técnico encargado de instalar la nueva placa», se ha justificado Martínez Mus.

La conselleria insiste que en ningún momento la intención fue quitar el cartel colocado por los vecinos, pero eso debió entender el operario al tener que instalar la placa oficial. Pese a todo ello, la conselleria asegura que el cartel popular volverá a ubicarse en el mismo lugar en el que se colocó durante las semanas posteriores a la tragedia del 29 de octubre.