Montaje con la compuerta de riego de Benifaraig y el mismo espacio sin la compuerta. LP

Vecinos de las pedanías norte de Valencia denuncian una oleada de robos

Compromís exige más efectivos de seguridad tras conocer que se llevan coches, cosechas, herramientas y bienes de las alquerías

L. S.

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:10

Los vecinos de las pedanías del norte alertan del incremento preocupante de robos en la zona, malestar que denuncian también desde Compromís per València.

Según ... alertgan desde Compromís se trata de robos «que afectan tanto a vehículos particulares y domicilios como a alquerías y explotaciones agrícolas. La situación ha encendido todas las alarmas en Benifaraig, Borbotó, Carpesa, Cases de Bàrcena y Massarrojos, donde la sensación de inseguridad es cada vez mayor».

