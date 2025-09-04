Vecinos de las pedanías norte de Valencia denuncian una oleada de robos

Los vecinos de las pedanías del norte alertan del incremento preocupante de robos en la zona, malestar que denuncian también desde Compromís per València.

Según ... alertgan desde Compromís se trata de robos «que afectan tanto a vehículos particulares y domicilios como a alquerías y explotaciones agrícolas. La situación ha encendido todas las alarmas en Benifaraig, Borbotó, Carpesa, Cases de Bàrcena y Massarrojos, donde la sensación de inseguridad es cada vez mayor».

Según ha explicado la concejala de Compromís, Lucía Beamud, se han registrado robos en múltiples ámbitos: «Hablamos de coches abiertos de madrugada en Borbotó y Poble Nou, de vehículos sustraídos enteros, de alquerías asaltadas e incluso de robos de cosechas y herramientas en el campo«.

Beamud añade que en Massarrojos se han producido entradas en domicilios a plena luz del día y en Benifaraig se han denunciado casos en los que los ladrones han entrado en las casas mientras había gente dentro. «También se ha robado una compuerta de riego, que además de provocar un grave perjuicio para los agricultores, representa un peligro para cualquier persona que transite por la zona».

Beamud ha recordado que la situación no es nueva, ya que Cases de Bàrcena fue víctima de una oleada de robos el año pasado y ahora, de nuevo, la inseguridad planea sobre los Pobles del Nord. «La realidad es que el vecindario se siente desamparado y reclama una respuesta inmediata del Ayuntamiento. No podemos normalizar que entrar a robar en los hogares, en los coches o en los campos de nuestros pueblos sea una rutina semanal», ha lamentado la concejala.

Más vigilancia

Compromís ha exigido al Ayuntamiento un incremento de los recursos policiales en la zona y un refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local, dado el histórico déficit de efectivos en estas pedanías. «Es evidente que los Pobles del Nord no pueden seguir siendo los grandes olvidados en materia de seguridad. Necesitamos más presencia policial y más recursos para garantizar que el vecindario pueda vivir con tranquilidad y sin miedo», ha reclamado Beamud.

La concejala se muestra preocupada porque la situación podría agravarse durante las fiestas populares de los diferentes pueblos, «ya que no es la primera vez que los delincuentes aprovechan que la gente está en la calle de fiesta para perpetrar robos. Se debería considerar muy seriamente el refuerzo policial ante este escenario».

Además, anuncian que presentarán una pregunta en la Junta Municipal de Pobles del Nord para conocer las cifras exactas de robos registrados oficialmente y comprobar si los datos confirman las denuncias vecinales. «La seguridad es un derecho fundamental y el Ayuntamiento tiene la obligación de asegurar que tanto los barrios como los Pobles de València sean espacios seguros. No podemos dejar abandonado al vecindario ni permitir que nuestros agricultores, comercios y familias sigan sufriendo esta situación», ha concluido Beamud.