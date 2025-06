Los vecinos de la Malvarrosa vuelven a salir a la calle para pedir solución a las casitas rosas

Laura Garcés Jueves, 12 de junio 2025, 21:23 Comenta Compartir

'La Malva está farta'. Sí, los vecinos del barrio de la Malvarrosa están cansados de que no se les escuche, de que sus reivindicaciones no obtengan respuesta. Y no es cosa de un día, ni de meses. Y están cansados «gobierne quien gobierne». Es un asunto de años. Hoy han vuelto a manifestarse, a alzar una voz ya indignada por tan larga espera, en ese punto que ya es tradicional para las protestas, las cuatro esquinas, junto a las Casitas Rosas.

Varios centenares de personas se han citado en ese lugar bajo una pancarta en la que se leía «Gobierne, quien gobierne, la Malva se defiende» y han coreado consignas en las que se les ha oído decir: «Catalá escucha, la Malva está en lucha'. Piden soluciones al Ayuntamiento de Valencia.

Las pancartas que se leían entre los asistentes ofrecían el retrato de la situación de un barrio que pide servicios de los que carece y noches tranquilas sin ruidos. Algo que para ellos parece muy complicado, pero que en otras partes de la ciudad puede resultar lo más normal. Reclama aquello que considera que le puede aportar el bienestar al que tiene derecho: un local social, una biblioteca, el ajardinamiento de dos plazas que llevan esperando mucho tiempo, y sobre todo una solución para las casitas rosas y el final del mercado de la droga. Todo resumido en los carteles que esta tarde ha vuelto a enarbolar un barrio entrañable de la ciudad: 'Pla d'actuació ja', «No al mercado de la droga», 'No volem escàndol nocturn', 'Solución a las casitas ro